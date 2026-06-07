Hora y dónde ver EN VIVO el amistoso Colombia vs. Jordania previo al Mundial

La Selección Colombia afrontará este domingo su último examen antes de iniciar su participación en el Mundial de 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá ante Jordania en un partido amistoso que servirá para ajustar detalles tácticos, evaluar el estado físico de los jugadores y definir aspectos clave de cara al debut mundialista.

La ‘tricolor’ llega con confianza tras vencer 3-1 a Costa Rica en su más reciente encuentro de preparación, disputado en el estadio El Campín de Bogotá. Ese compromiso permitió al cuerpo técnico observar variantes en distintas líneas del campo y dar minutos a varias de sus principales figuras.

Ahora, el combinado nacional tendrá una nueva oportunidad para afinar su funcionamiento colectivo antes de emprender el camino en la máxima cita del fútbol.

A qué hora juega HOY la Selección Colombia ante Jordania

El compromiso frente a Jordania se disputará este domingo 7 de junio y será el último juego de Colombia antes del Mundial.

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las siguientes plataformas:



Fecha: domingo 7 de junio de 2026.

Hora: 6:00 p.m. (hora de Colombia).

Se podrá ver en vivo en Canal Caracol, Ditu, canal de YouTube de Blu Radio.

El amistoso será una nueva oportunidad para observar a referentes como Luis Díaz, James Rodríguez, Dávinson Sánchez, Yerry Mina y David Ospina, quienes apuntan a tener un papel importante durante el torneo.

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¿En qué grupo del Mundial se encuentra la Selección Colombia?

Luego de este encuentro de preparación, la Selección Colombia centrará toda su atención en el Grupo K del Mundial 2026.

La escuadra nacional comparte zona con:



Portugal.

Uzbekistán.

República Democrática del Congo.

El primer reto para el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo será frente a Uzbekistán. El partido está programado para el miércoles 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México.

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El cuerpo técnico espera llegar a ese compromiso con una nómina consolidada y con la mayoría de sus jugadores en óptimas condiciones físicas.

¿Cuál es el grupo de la Selección de Jordania en el Mundial 2026?

Por su parte, Jordania también aprovechará este amistoso para ultimar detalles antes de su estreno mundialista.

La selección asiática integra el Grupo J junto a:



Argentina.

Austria.

Argelia.

Su debut en la Copa del Mundo será el próximo 16 de junio frente a Austria en el San Francisco Bay Area Stadium.

De esta manera, el duelo entre Colombia y Jordania reunirá a dos selecciones clasificadas al Mundial que buscarán corregir errores, probar alternativas y llegar con el mejor ritmo competitivo posible a una competencia que se extenderá entre el 10 de junio y el 19 de julio de 2026.