Hora y dónde ver Sao Paulo vs. Millonarios por Copa Sudamericana 2026

Regresan las emociones de la Copa Sudamericana 2026 y Millonarios tendrá un partido dificil visitando a Sao Paulo este martes, 19 de mayo, por la quinta fecha de la competencia. De perder, los embajadores quedarían al borde de la eliminación, complicado aún más el proyecto del argentino Fabián Bustos.

Partido de Millonarios HOY: hora y dónde ver su duelo vs. Sao Paulo

Desde el estadio Morumbí, Sao Paulo vs. Millonarios HOY martes, 19 de mayo, tendrán un gran duelo con la necesidad del lado del cuado embajador. El partido se encuentra programado para las 7:30 de la noche (hora colombiana) y, afortunadamente, los hinchas podrán seguir este compromiso EN VIVO, online y gratis.

El equipo de Blog Deportivo tendrá las emociones de este compromiso a través de la señal EN VIVO del canal de YouTube. Allí, habrá un equipo de expertos analizando cada jugada para todos los hinchas embajadores.



Así le fue a Millonarios la última vez que visitó Morumbí

El 10 de octubre de 2007, Millonarios visitó este mítico estadio por la Copa Sudamericana con la ilusión de hacer historia y, este 2026, espera repetir dicha hazaña. En esa ocasión, por la mínima el cuadro capitalino se llevó la victoria con gol de Luis Zapata con asistencia de Mario Vanemerak.

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Apuestas y pronostico de Sao Paulo vs. Millonarios HOY

El pronóstico para el partido de HOY entre Sao Paulo FC y Millonarios FC favorece al equipo brasileño, especialmente por su fortaleza como local y la diferencia de plantilla; la apuesta más recomendable es victoria de Sao Paulo, con un marcador probable de 2-0 o 2-1 y un partido de pocos goles, por lo que mercados como “Sao Paulo gana”, “menos de 3.5 goles” o “Sao Paulo gana y ambos no anotan” aparecen como las opciones más sólidas para hoy.

Posibles alineaciones de Millonarios vs. Sao Paulo