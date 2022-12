Hubo más coincidencias que diferencias con Santos: Angelino Garzón

Santos.

Publicidad

También contó como terminó la relación con el Jefe de Estado. “Fue una relación positiva, la sociedad colombiana tiene que saber que fue un buen ejemplo y ejercicio de unidad en la diferencia”.

Angelino manifestó que hubo más coincidencias que diferencias con Santos, y que la mayor fue cuando le pidió de manera especial hacer parte de la vicepresidencia, para promocionar el respeto integral de los Derechos Humanos.

Publicidad

“No tenía como pretensión en la vida ser vicepresidente de la República, incluso traté de convencerlo de que su mejor fórmula podría ser Carlos Rodado Noriega, exembajador de Colombia en España, pero no me aceptó la tesis. Para no volverme cansón y pinchaíto le acepté ser su fórmula vicepresidencial. Cumplí con el mandato que me dio”, manifestó Garzón, quien no descarta lanzarse a la Alcaldía de Cali o la de Bogotá.