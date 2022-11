James revela qué le dijo David Luiz cuando Brasil eliminó a Colombia del Mundial

En entrevista con la FIFA, el goleador James Rodríguez reveló las curiosidades más recientes de su vida en el deporte.

James aceptó que le gustó más el gol que hizo contra Japón que el que le anotó a Uruguay, por el que obtuvo el Premio Puskas al mejor gol de 2014.

"Ese juego es un gran recuerdo. De todos los goles que marqué en el Mundial fue el que más me gustó. Era una bola larga, corrí y después eludí al último defensor, luego vi que el arquero salió y definí por encima", cuenta James.

El volante del Real Madrid también contó lo que le dijo el brasilero David Luiz luego de que Colombia fuera eliminada del Mundial Brasil 2014.

"David Luiz me deseó suerte y me dijo que debía ser fuerte porque había hecho un excelente torneo. Me dijo que yo soy un crack, eso fue todo", agregó.

Finalmente, habló de su compañero del equipo ‘merengue’, Cristiano Ronaldo, a quien describió como una "excelente persona" y un "jugador muy profesional".