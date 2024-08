James Rodríguez, ¿a pocas horas de firmar con River Plate? Una llamada habría sido clave

La historia del volante James Rodríguez podría tomar un giro inesperado, con importantes novedades que podrían cambiar el rumbo de su carrera deportiva, tras su tormentosa salida de Sao Paulo.

Según la prensa argentina, el volante colombiano es pretendido por River Plate. El técnico del equipo, Marcelo Gallardo, ya se habría comunicado directamente con el jugador de la Selección de Colombia, según dio a conocer el periodista Gabriel Anello, de Radio Mitre.

Anello, el primero en anticipar el regreso de Gallardo al equipo de la banda cruzada, apunta a Rodríguez como el fichaje estrella que quiere el ‘muñeco’ para su segunda era con el equipo, pese a que se mencionó que el mediocampista solo quería jugar en Europa.

"Yo con la de Gallardo me tendría que retirar, pero sigo redoblando. Me dicen que en las próximas horas confirman a James, que James va a ser refuerzo de River... me dicen que James está a un paso”, indicó el periodista, reconocido por sus adelantos en materia de fichajes.

De acuerdo con Anello, la conversación con Gallardo sería trascendental en estas negociaciones, que podrían llevar de nuevo al jugador cucuteño, de 33 años, a una de las ligas más competitivas del continente, en la que ya estuvo en el pasado con éxito.

"Fue fundamental el llamado telefónico de hoy de Gallardo. Dicen que Gallardo lo llamó hoy (lunes) por teléfono", agregó Anello, refiriéndose a la crucial conversación telefónica entre el técnico y el volante.

Y es que James Rodríguez tiene una experiencia previa en el fútbol argentino, pues jugó para Banfield, con el que se coronó campeón en el 2009. De confirmarse su regreso, se registraría después de más de 15 años, lo cual resaltaría un capítulo interesante en su carrera deportiva.

En el mercado de pases, James ha sido vinculado con varios clubes europeos. Equipos como la Lazio y Fiorentina de Italia, y Betis y Rayo Vallecano en España, también han mostrado interés en ficharlo; luego de su presentación en la Copa América, en la que fue elegido el mejor jugador del torneo.

En caso de darse, se confirmaría la capacidad de Gallardo para atraer a talentos internacionales a su equipo, pues logró que el defensa Marcos Acuña, más conocido como el ‘Huevo’, que jugaba en el Sevilla del balompié ibérico y fue campeón del mundo con Argentina en el mundial del 2022, firmara con River.

Estas noticias vienen en un momento clave para James Rodríguez, que busca consolidar su carrera después de algunos reveses en su carrera reciente. La posibilidad de jugar bajo las órdenes de Gallardo, un reconocido estratega, podría ofrecerle el entorno ideal para volver a su mejor nivel.