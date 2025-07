James Rodríguez definió su futuro; dejó a a más de uno con la boca abierta

James Rodríguez sigue dando de qué hablar, y es que si bien es una de las figuras más importantes de la Selección Colombia, así como en su actual equipo, el Club León de México, su ausencia en el Mundial de Clubes pareciera haber molestado al '10'.

Y luego de unas vacaciones, mucho se habló de que el colombiano pudiera regresar al fútbol español, lo que permitiría volver a ponerlo en el mapa de este deporte a nivel mundial.

Resulta que, hace algunos días, sonaba muy fuerte que Rodríguez pudiera llegar al Real Oviedo, equipo que ascendió a la primera categoría del fútbol español para esta temporada. Sin embargo, la posibilidad habría sido descartada totalmente.



¿Por qué James no jugará en España?

Cabe recordar que el cucuteño tiene contrato con el Club León hasta finales del año 2025, tal y como quedó estipulado luego de que 'La Fiera' fuera eliminada de la pasada Liga MX.

Si bien se veía muy posible el arribo al Real Oviedo, debido a que este pertenece al conglomerado económico Grupo Pachuca, los mismos dueños de los equipos mexicanos Club León y Pachuca, finalmente no se concretará.

No es un secreto que el colombiano tiene una historia atractiva en el viejo continente, pues dejó huella con el Real Madrid, club en el cual vistió la camiseta merengue con el dorsal número '10'. También tuvo paso por el Rayo Vallecano, y si bien con este último no triunfó en lo deportivo, sí fue influyente para que la escuadra franjirroja aumentara notablemente la venta de camisetas.

Pese a ello, según lo revelado por el periodista mexicano Paco Montes, el colombiano ha manifestado que se mantiene comprometido con el proyecto 'esmeralda', por lo que no se iría de 'La Fiera'.

“Con toda la rumorología que hay en el entorno, de una vez les confirmo que no, no saldrá James Rodríguez a Real Oviedo (no se ha visto ni la opción)”, indicó en sus redes sociales. “La información que tengo es que el 10 colombiano está comprometido con el proyecto de Club León y continuará en Liga MX”, concluyó Montes.

Sin embargo, cabe señalar que el León ha sufrido una serie de bajas que lo dejan algo desarmado. Jhonder Cádiz emigró al Pachuca, mientras que el colombiano Steven Mendoza aceptó la oferta del Athletico Paranaense de Brasil. En cuanto a Édgar Guerra, también saldrá rumbo al Puebla de México.

Estas salidas han despertado inquietud entre los hinchas del equipo, que esperan que Rodríguez asuma un rol más protagónico y pueda consolidarse como uno de los líderes del plantel. A sus 33 años, James todavía tiene fútbol y talento para marcar diferencia, aunque las lesiones y las decisiones contractuales del pasado han afectado la regularidad de su carrera.

En México, su rendimiento ha sido discreto pero constante. Aunque no ha brillado como se esperaba, ha mostrado destellos de su clase, y muchos creen que una buena temporada con León podría abrirle de nuevo las puertas en Europa o en alguna liga asiática o estadounidense.

Por ahora, lo cierto es que James seguirá en León, al menos hasta que se cumpla su contrato, mientras el club intenta rearmarse tras las bajas y pensar en mejorar su desempeño en el próximo torneo.