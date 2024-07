James Rodríguez fue pretendido por Nacional: la historia de su fallida llegada al verde

A lo largo de su carrera, James Rodríguez ha estado rodeado de cientos comentarios negativos por su nivel en algunos clubes en los que ha estado: Real Madrid, Al-Rayyan, Everton, Sao Paulo, Olympiacos y otros más, que, según algunos, no ha estado al nivel de exigencia.

Por tal razón, cada mercado de fichajes el nombre del cucuteño comienza a sonar en el fútbol profesional colombia y un equipo en especial es el llamado por James: Atlético Nacional, que, supuestamente, lleva años siguiendo la pista del ‘10’ de la Selección Colombia.

Pero este fichaje no se ha podido dar hasta la fecha y hay diversas razones que, el propio James, ha aclarado en diversas ocasiones del porqué no vestirá la camiseta verdolaga como muchos esperan.

Por qué James Rodríguez no ha fichado con Atlético Nacional

Existen diversas razones para que el ‘10’ no se haya puesto la camiseta verdolaga. La primera y más obvia es económica, pues los paisas no estarían dispuestos a pagar lo que cuesta un futbolista como Rodríguez que, por supuesto, su inmensa trayectoria lo haría el mejor pago del rentado nacional.

La segunda tiene que ver con el deseo del propio futbolista de continuar en el exterior. En varias ocasiones el cucuteño ha expresado que no considera que sea el momento de regresar a Colombia.

James Rodríguez Foto: AFP

¿La mamá de James bloqueó el fichaje de Atlético Nacional?

En realidad, no, pero sí veló por el futuro de su hijo. Según fuentes, luego de la participación del cucuteño en la Pony Fútbol llegaron varias ofertas a la mesa de James, entre esas, la de Atlético Nacional, pero fue Pilar Rubio, madre del astro, la que decidió que no sería su destino. Pero fue cuando era aún un niño.

¿La razón? Quería poder tener cerca a su hijo y poder velar por su seguridad y en Envigado le ofrecieron ese puente de diálogo para ver de cerca el crecimiento del jugador, algo que en los grandes clubes antioqueños no le aseguraban.

BLU Radio. James Rodríguez y su mamá, Pilar Rubio / Foto: Instagram @marjajua14

¿Qué opina James Rodríguez de Atlético Nacional?

“Es un equipo grande, pero es muy temprano para pensar en ir a Colombia. Me gustaría más ayudar a mi país y ser entrenador o gestor de algo. En Colombia hay mucho talento, solo que se tiene que gestionar bien, tener personas serias y que quieran ayudar. A veces se busca más el beneficio propio que el de los jugadores”, dijo en su momento el cucuteño sobre un fichaje al equipo paisa, esto en diálogo con Edu Aguirre.

Además, en el Mundial de Clubes 2016 destacó a Atlético Nacional como un club enseñado a ganar títulos y lamentó que no se hubiera dado la final contra el Real Madrid, pues cayeron contra Kashima Antlers.

James Rodríguez Foto: AFP