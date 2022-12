James Rodríguez ingresa en el segundo tiempo por Kroos en el Real Madrid vs Granada

Zinedine Zidane le da más tiempo de juego al volante colombiano que ingresó en el inicio del segundo tiempo por el alemán Toni Kroos.



El guardameta costarricense Keylor Navas, que el martes recibirá el Trofeo al Jugador del Iberoamericano del Año de la Agencia Efe, regresa a la portería del Real Madrid en Liga, para enfrentarse al Granada, ante el que no saldrá de inicio el colombiano James Rodríguez, pese a su deslumbrante actuación contra el Sevilla, en Copa, esta semana.



El portugués Cristiano Ronaldo y el francés Karim Benzema, que descansaron frente al Sevilla, vuelven al once titular en el primer partido liguero del año del Real Madrid.



Además de Cristiano y Benzema, también son novedad en el once el portero costarricense Keylor Navas y el centrocampista Isco Alarcón. Esos cuatro jugadores sustituyen a Kiko Casilla, James Rodríguez, Marco Asensio y Álvaro Morata, titulares frente al Sevilla en Copa.



El Real Madrid sale de inicio con Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Kroos, Modric y Casemiro; e Isco, Benzema y Cristiano Ronaldo.



Por su parte, el Granada juega en el Santiago Bernabéu con Ochoa; Vezo, Lombán, Tito, Gabriel Silva; Sergio Samper, Uche, Andreas Pereira; Boga, Tabanou y Kravets.



Publicidad