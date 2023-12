James Rodríguez sobre su continuidad en Sao Paulo: "El fútbol cambia todo el tiempo"

Este viernes es noticia la continuidad de James Rodríguez en el Sao Paulo. Así lo reportan diferentes medio de Brasil, especialmente, luego de unas declaraciones que entró recientemente.

"Estoy pensando en el presente, en el día a día. Como yo dije antes, el fútbol cambia demasiado, siempre. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. Entonces no sé. Solamente quiero hablar del presente, el presente ahora. Entonces voy a tratar de recuperarme, ayudar al equipo y si me quedo bien, pero la verdad no lo sé", dijo en portugués el colombiano James Rodríguez.

En estos momentos, James Rodríguez se está recuperando de una lesión muscular en el gemelo, molestia que tienes después de su actuación con la Selección Colombia en la última doble fecha de la Eliminatoria Sudamericana, cuando jugó contra Brasil y Paraguay, partidos en los que la tricolor consiguió dos triunfos (2-1 y 1-0), con una destacada actuación del cucuteño, en especial por sus pases filtrados y centros.

Este fin de semana el Sao Paulo jugará en la liga brasileña contra Atlético Mineiro desde las 7:00 de la noche, el domingo 2 de diciembre.

James Rodríguez Foto: AFP

Publicidad

¿James Rodríguez tiene pretendientes?

El exReal Madrid, según algunos medios internacionales, estaría en el radar de importantes clubes de América. En territorio argentino está la opción de Boca Juniors, equipo que ha sonado en diferentes ocasiones por el interés que tiene en contar con el talento del zurdo.

En Estados Unidos, en la MLS, la liga que se ha fortalecido en los últimos años y que ahora es mucho más notable por la presencia de Lionel Messi, el conjunto que estaría interesado en fichar a James Rodríguez es Los Ángeles F.C..

Y la tercera posibilidad, un poco menos llamativa, tendría que ver con el Monterrey, de México.

Publicidad

Última publicación de James Rodríguez

Luego de los partidos con la tricolor, James publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram y un mensaje dirigido a la selección.

Buen balance para el cierre de año. 2024 vamos por más escribió james en instagram.

Puede ver: