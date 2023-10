Jaminton Campaz, de Rosario Central: “Formaron mucho escándalo por hacerme manicure”

El colombiano Jaminton Campaz fue centro de críticas en el fútbol argentino por conocerse una fotografía en el que se le veía junto a Dannovi Quiñonez en un salón de belleza realizándose manicure. Esto, porque solo faltaban tres días para el clásico entre Rosario Central y Newell's Old Boys, y algunos veían ese comportamiento como un distractor para un partido tan importante.

Sin embargo, todo fue alegría para el conjunto amarillo, pues se quedaron con la victoria 1-0 frente a su rival de patio y todo indica que ahora la manicure será una cábala dentro del equipo. De hecho, el entrenador Miguel Ángel Russo también se hizo arreglar las uñas después del triunfo.

“Aquí no es tan normal hacerse las uñas como en Colombia. Formaron mucho escándalo porque faltaban tres días para el clásico y no es normal que los hombres se lo hagan. Yo no le vi problema y unas uñitas se volvieron virales. Nosotros fuimos como clientes normales”, dijo Campaz en Blog Deportivo, de Blu Radio.

Ahora el equipo, con un tono de humor, manifestaron que debían realizarse manicure antes de los clásicos y subir las fotos a redes sociales para repetir el resultado del sábado 30 de septiembre.

“Los clásicos rosarinos se viven como si fuera una final y lo celebran como si fuera un título. Yo le decía a un compañero que era increíble que siguieran celebrando un clásico, porque nosotros continuamos, tenemos que seguir jugando. Aquí es el partido del año. La afición dice que sí o sí se tiene que ganar y entre hinchadas hay una rivalidad tremenda, durante toda la semana se habla de eso. Cuando se ganó hicieron una fiesta tremenda”, detalló Campaz.

LAS UÑITAS LAS UÑITAS LAS UÑITAS 💅 pic.twitter.com/9S8K21pO0W — Rosario Central (@RosarioCentral) October 2, 2023

Victoria de Rosario Central

Con gol de Ignacio Malcorra en el minuto 86, Rosario Central se quedó con un nuevo clásico ante Newell's Old Boys y la celebración no podría ser otra: los jugadores hicieron gestos simulando que estaban pintándose las uñas de las manos.

