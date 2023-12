Jaminton Campaz y Dannovi Quiñonez siguen con la cábala del manicure en Argentina

El colombiano Jaminton Campaz y su compatriota Dannovi Quiñonez siguen siendo noticia en Argentina por la clasificación a semifinales de la copa de Argentina luego de vencer en penales 7-6 a Racing, que contó con Juan Fernando Quintero.

Una historia curiosa que hay detrás de los colombianos es que continúan realizándose el manicure antes de los partidos y así conseguir resultados positivos en las diferentes competencias en las que están. Por eso, Elina Neder, dueña del club Ohlala Beauty Studio, contó en Blog Deportivo los detalles de esta práctica y la discusión contra el machismo que también se dio en el fútbol argentino.

"Teníamos miedo de que no volvieran, pero como les fue bien, volvieron. Aumentó un poco la clientela, entonces les podemos agradecer a los chicos. De hecho, vinieron muchas más hinchas de Central. De hecho, nos consultaron muchos más hombres. Nosotros somos un club exclusivo de mujeres y tuvimos muchas consultas de hombres a raíz de que vinieron los chicos de Central", contó.

Aunque ella es seguidora del Newell's Old Boys, no tuvo inconvenientes en atender a los jugadores del rival de patio: Jaminton Campaz y Dannovi Quiñonez, mostrando que el profesionalismo y respeto está antes que todo.

Publicidad

"Los dos son muy buena onda. No son meticulosos. Sí, les gusta la estética, como me parece perfecto, que a todo hombre le debería gustar, pero solamente nos pidieron un esmalte transparente que refuerza la uña. La última vez que vino a Campaz se hizo una uña amarilla y otra uña azul, pero las demás transparentes", agregó la manicurista.

Jaminton Campaz Foto: @RosarioCentral

Debate sobre el machismo en el fútbol

La argentina Elina Neder relató en Blog Deportivo que, a raíz de la foto que se viralizó en redes sociales sobre los jugadores colombianos de Rosario Central en el salón de belleza, vio cómo en los programas deportivos los periodistas empezaron a hablar sobre el proceso de cuidarse las uñas y que estaba bien hacerse eso.

"Como les decía antes, me parece perfecto que un hombre se mime al igual que nosotras y no te hace menos hombres mimarte. Creo que la gente, después de lo que pasó, habló muchísimo del tema y muchos periodistas de Argentina empezaron a hablar: 'Claro, no está tan mal al que los hombres se mimen'. De hecho, cuando pasó todo esto que se hizo viral la foto que subimos, en muchos lugares la gente comentaba cosas súper en contra de cómo se van a hacer las manos, que son poco masculinos y un montón de cosas más", comentó.

Publicidad

Elina Neder espera que esta semana los colombianos vayan nuevamente a su salón de belleza a hacerse otra sesión de manicure. Además, contó que ninguno de ellos exigió ser tratado de manera diferente y comparten el mismo espacio con otros ciudadanos.

La semifinal de Rosario Central será contra River Plate.

Puede ver: