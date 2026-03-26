Jhon Arias abre el marcador vs. Croacia: así fue el gol de Colombia

No pasaron ni dos minutos para que los hinchas de la Tricolor pudieran celebrar en el primer partido de la Selección Colombia 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo salieron con toda a atacar la defensa croata y rápidamente cayó el primero del partido de los pies del atacante Jhon Arias.
Fue un ataque rápido por la banda izquierda entre Mojíca y Luis Díaz, que enviaron un centro al piso al medio del área rival y que, sin dudarlo, mandó al fondo de la red el futbolista del Palmeiras para poner el primer del partido vs. Croacia en esta fecha FIFA.
Los primeros minutos del compromiso mostraron a una selección con buena actitud y con el deseo de obtener una nueva victoria ante un seleccionado europeo, de cara a la preparación de la Copa del Mundo 2026 que iniciará en dos meses y medios en Estados Unidos, México y Canadá.
🌐🇨🇴 Colombia 1-0 Croacia | Amistoso internacional
En la era de Néstor Lorenzo, Arias se ha convertido en un pilar de suma importancia en el equipo con actuaciones importantes en momentos determinantes. Este fue su cuarto tanto con la camiseta Tricolor, pues ya anotó vs. Estados Unidos, Bolivia y Rumania.
En total, ha disputado 35 partidos con la camiseta Tricolor con 4 goles y 4 asistencias, además de cumplir un rol determinante en el equipo y casi primordial en el esquema táctico del argentino Néstor Lorenzo, que lo ha hecho en una pieza fundamental en cada convocatoria del equipo en los últimos años.