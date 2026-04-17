Jhon Córdoba hace historia en Rusia al ganar Balón de Oro

El delantero colombiano Jhon Córdoba alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera en el fútbol europeo al recibir el Balón de Oro de su club, el FC Krasnodar. El propio jugador aclaró que se trata de un reconocimiento histórico dentro de la institución, reservado para quien ha dejado huella en cifras y rendimiento.

“Es de la historia del club porque soy el jugador con más goles y más asistencias”, explicó el atacante en entrevista con Blog Deportivo, dejando claro que el premio no responde a una competición externa, sino al impacto que ha tenido en el equipo ruso.

Córdoba acumula cerca de 77 goles y más de 30 asistencias desde su llegada, números que lo consolidan como uno de los futbolistas más determinantes en la historia reciente del Krasnodar. Su capacidad no solo para definir, sino también para generar juego, ha sido clave en el crecimiento del equipo en las últimas temporadas.

“A lo largo de estos años vengo trabajando con compañeros que nos conocemos. Ahora estamos en un sistema en el que cualquiera puede marcar, y eso es lo importante porque estamos peleando la liga”, afirmó.



Jhon Córdoba ganó Balón de Oro Instagram: @fckrasnodar

Su rol dentro del equipo ha evolucionado más allá del tradicional '9' de área. Córdoba explicó que su fortaleza para jugar de espaldas y aguantar el balón permite que sus compañeros lleguen al remate, una dinámica ofensiva que ha dado resultados.

“El equipo se basa mucho en jugar en mí, y ellos ya están preparados para aprovechar las segundas jugadas”, agregó.

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El reconocimiento llega en un momento clave, no solo a nivel de club, sino también pensando en la Selección Colombia, donde compite por un lugar en el frente de ataque junto a otros delanteros en buen nivel como Luis Javier Suárez para representar al país en el Mundial de la Fifa 2026.

Sobre el reto de trasladar su capacidad goleadora al ámbito de la tricolor, el delantero fue claro: la intención siempre es la misma, aunque el fútbol tenga momentos impredecibles.

“Nadie quiere fallar, pero son cosas que pasan. Lo importante es tratar de equivocarse lo menos posible, porque ahí está la diferencia”, concluyó.