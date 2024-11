Jhon Córdoba revela qué le dijo Lorenzo tras partido con Colombia vs. Ecuador

El delantero Jhon Córdoba rompió su silencio luego de caer con la Selección Colombia 0-1 ante Ecuador por la fecha 12 de la Eliminatoria Sudamericana. En diálogo con Noticias Caracol, reconoció que se equivocó al momento de definir en el arco rival, pero también que seguirá trabajando para volver a celebrar con la tricolor.

De hecho, uno de los momentos más importantes después de la derrota fue el apoyo y mensaje que recibió del seleccionador Néstor Lorenzo.



¿Qué le dijo Néstor Lorenzo a Jhon Córdoba?

El estratega argentino, así como todo el cuerpo técnico y compañeros de la selección, lo apoyaron y le recordaron que es un jugador muy importante para Colombia, pues en ese encuentro contra Ecuador fue el que causó la expulsión de Piero Hincapié y sacó como figura al arquero Hernán Galíndez, quien hasta terminó con un calambre en el brazo luego de un remate del atacante de 31 años.

"Ellos me dan mucha tranquilidad, porque me dicen que doy algo diferente a la selección, mi forma de jugar y todo eso. No he tenido la suerte en la Eliminatoria de marcar gol, he tenido oportunidades fáciles de marcar, pero todos cometemos errores. Quizás la gente piensa que porque somos futbolistas profesionales no tenemos derecho a fallar, somos seres humanos igual a todos los que están detrás de una pantalla; también sentimos, lloramos y reímos como ellos", dijo el jugador del Krasnodar.

Incluso, recordó que en su momento "lo alabaron" por marcar tantos goles con la Selección Colombia en la Copa América y ahora, por fallar, dicen que "no debe seguir". Sin embargo, enfatizó que seguirá trabajando para volver a celebrar con la tricolor en una próxima convocatoria.

Asimismo, al momento de fallar el que podría haber sido el gol del empate tras el pase de James Rodríguez, lo único que pensó fue en su familia, por el maltrato que iban a recibir en redes sociales.

"Son momentos, pero yo sigo firme, sigo confiando en mis compañeros y en el cuerpo técnico que me ha dado un respaldo impresionante", añadió.

También reveló que erró en la definición porque pensaba el el defensor ecuatoriano alcanzaba a toca el balón, pero no fue así.

"Y cuando no la toca se me vienen dos cosas en la cabeza: pegarle de primera o pararla. Ahí es cuando cometo el error. Tenía que haber metido el balón de primera o pararla. Ese fue el fallo mío. no vengo a excusarme ni nada y acepto las críticas", afirmó.



¿Qué le dice a los hinchas de Colombia?

Jhon Córdoba hizo un llamado a los hinchas de la selección para que "no pierdan la fe" y sigan creyendo en el proceso encabezado de Néstor Lorenzo, pues se levantarán para conseguir la clasificación al Mundial del 2026.

"Que no perdamos la fe, todavía estamos firmes, venimos por un buen camino. Es un tropiezo solamente que tuvimos todos, en especial yo, No tengo que culpar a nadie ni reprocharle nada a mis compañeros, todos salen a dar el 100 %. Yo me seguiré preparando para dar lo mejor", concluyó.