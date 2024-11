Jhon Córdoba por críticas con Colombia: "No han sido días fáciles para mí"

Han pasado tres días de la dura derrota 0-1 contra Ecuador por la Eliminatoria Sudamericana. Uno de los jugadores más criticados y señalados fue el delantero Jhon Córdoba por fallar opciones claras de gol que hubieran cambiado el resultado para la Selección Colombia.

Por eso, en conversación con Noticias Caracol, rompió su silencio sobre lo que ha vivido después de su actuación con la tricolor de Néstor Lorenzo. Afirmó que "no han sido días fáciles".



Jhon Córdoba responde a críticas con selección

El delantero del F. C. Krasnodar manifestó que es una persona bastante fuerte, tanto físicamente como mentalmente, por lo que no lo ha afectado todo el contenido de bullying que se ha publicado sobre él en las diferentes redes sociales. Asimismo, dijo que no duda de sus habilidades y por eso ha estado tantos años jugando en ligas internacionales, con un buen registro de números contra los arcos rivales.

"Tengo que pasar la página. No fueron días fáciles para mí. Yo entiendo que el fallo que tuve no fue bueno; nunca voy a querer fallar y menos vistiendo la camiseta de la selección. Yo creo que tengo la capacidad de estar ahí, pero bueno, acepto las críticas, aunque hay críticas malintencionadas y lo respeto", dijo en Noticias Caracol.



¿Qué pasó con el gol que se comió?

En el primer tiempo, Córdoba tuvo la opción de anotar luego de un pase de James Rodríguez dentro del área. La explicación, según el delantero de 31 años, fue una confusión en la jugada porque creía que el defensor alcanzaba a tocar el balón.

"Y cuando no la toca se me vienen dos cosas en la cabeza: pegarle de primera o pararla. Ahí es cuando cometo el error. Tenía que haber metido el balón de primera o pararla. Ese fue el fallo mío. no vengo a excusarme ni nada y acepto las críticas", afirmó.

Jhon Córdoba con la selección Colombia Foto: AFP

Además, recordó el momento que vivió con la Selección Colombia en la Copa América, cuando celebró en dos ocasiones goles contra Costa Rica y Panamá. Por eso, habló de las rachas que vive un futbolista, pues reconoció que es más efectivo y en las últimas fechas de la Eliminatoria Sudamericana le ha costado.

"Cometí un fallo y parece que por este fallo me están juzgando. Lo acepto, lo entiendo y lo que me queda es seguir trabajando para cuando vuelva la oportunidad para marcar", añadió.