Jhon Córdoba y su padre Manuel, los primeros en marcar con la Selección Colombia de mayores

Luego de la gira europea en la que la Selección Colombia obtuvo dos triunfos, ante España y Rumania, se dio un hecho histórico en la historia del equipo mayor. Se trata del primer padre e hijo que marcan con la absoluta: Jhon Córdoba y su padre Manuel.

En conversación con Blog Deportivo, Manuel Acisclo Córdoba recordó que anotó tres goles con la Selección Colombia en 15 partidos que disputó. Además, comentó las características que su hijo le heredó como delantero.

Él es mucho más hábil, tiene mejor cabezazo, es mucho más fuerte, mucho más potente dijo el papá de Jhon Córdoba.

¿Hablan antes de un partido?

Miguel también comentó en Blog Deportivo cómo es la previa de un partido de Jhon Córdoba, actualmente en el Krasnodar de Rusia.

"El día del partido no lo llamo. Las horas antes de los guardes del partido no lo llamo. Lo llamo después que termine el partido. Ahí sí hablo con él y normalmente me gusta ver el partido solo", comentó.

También contó que, usualmente, está tranquilo cuando observa los partidos de su hijo y analiza cómo se podría haber desarrollado una jugada. Sin embargo, el martes, cuando su Jhon anotó el primer gol de Colombia, todo fue alegría en su casa, gritaron, se abrazaron y se tomó una cerveza de un solo trago.

"Ya cuando veo la repetición. Entonces ya le dije a los familiares que no lo anticipó. Y el salto espectacular. Impresionante, la verdad. Muy buen salto. Y mejor la el cabeceo", añadió.

Detalles del gol de Jhon Córdoba

Después de la victoria contra Rumania, Jhon Córdoba le comentó a su padre que ese tipo de jugadas sí las habían entrenado en las practicas y, por fortuna, salió en un partido importante para él, pues inició como titular en el amistoso.

"Me dijo que ellos habían practicado eso con el lateral izquierdo, con Mojica, había hecho varios goles en un entrenamiento. Gracias a Dios le llegó y la cabeceó bien", puntualizó en Blog Deportivo.