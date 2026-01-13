En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / ¿Jurgen Klopp dirigirá al Real Madrid? Contundente respuesta tras salida de Alonso

¿Jurgen Klopp dirigirá al Real Madrid? Contundente respuesta tras salida de Alonso

Opiniones divididas ha generado la salida del español luego de su rendimiento y varios desacuerdos con futbolistas referentes del merengue.

¿Jurgen Klopp dirigirá al Real Madrid?
¿Jurgen Klopp dirigirá al Real Madrid?
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad