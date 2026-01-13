No solo es Luis Díaz: otros dos referentes de la Selección Colombia están de cumpleaños

Este martes, 13 de enero, no solo es una fecha especial para Luis Díaz, una de las grandes figuras del fútbol colombiano en la actualidad, sino también para dos nombres que han dejado huella en la historia reciente de la Selección Colombia. El extremo nacido en Barrancas celebra hoy sus 29 años, una edad que muchos consideran ideal en la carrera de un futbolista profesional por el equilibrio entre madurez mental, plenitud física y experiencia competitiva.

En Blog Deportivo se destacó que Díaz atraviesa el momento más completo de su carrera. A sus 29 años, el jugador del Bayern Múnich mantiene intacta su explosión, su habilidad en el uno contra uno y una notable capacidad física, reflejado en sus 14 goles y 10 asistenias con el conjunto bávaro durante su primera temporada. Esa combinación lo perfila como una de las cartas clave de Colombia en el camino hacia la próxima Copa del Mundo del 2026.

Hacemos un repaso de los números de Lucho 🇨🇴 en su día 🎁



Una absoluta locura 🤯 pic.twitter.com/B6TMOL9izz — FC Bayern München Español (@FCBayernES) January 13, 2026

Otros referentes de Colombia que están de cumpleaños

Este 13 de enero también es un día significativo para Santiago Arias, otro referente del combinado nacional. El lateral derecho, nacido en 1992, cumple 34 años y ha sido una pieza importante en distintos procesos de la selección, destacándose por su regularidad, disciplina táctica y liderazgo silencioso dentro y fuera del campo.



Santiago Arias Foto: AFP

Asimismo, este día marca un aniversario especial para Mario Alberto Yepes, excapitán y símbolo de la Selección Colombia, quien llega a los 50 años. El exjugador del Milán y PSG es recordado como uno de los grandes líderes del equipo nacional, referente absoluto en la zaga y voz de autoridad en el vestuario durante el histórico proceso que llevó a Colombia al Mundial de Brasil 2014, donde el equipo alcanzó los cuartos de final.

Mario Alberto Yepes Foto: AFP

Así, el cumpleaños de Luis Díaz se convierte en el eje de una jornada que también rinde homenaje a dos referentes que, desde distintas generaciones, han marcado el rumbo de la Selección Colombia. Tres nombres, tres etapas diferentes, pero un mismo legado ligado al crecimiento y la identidad del fútbol colombiano.