En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / No solo es Luis Díaz: otros dos referentes de la Selección Colombia están de cumpleaños

No solo es Luis Díaz: otros dos referentes de la Selección Colombia están de cumpleaños

Todos los clubes en los que ha jugado Lucho Díaz, así como la Selección Colombia, han felicitado al ídolo de la tricolor durante su cumpleaños.

Publicidad

Publicidad

Publicidad