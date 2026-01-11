Luis Díaz empuja al Bayern Múnich: gol y doblete de asistencias en goleada 8-1 al Wolfsburgo

El Allianz Arena volvió a vivir una jornada en la que dejó ver su poderío en la Bundesliga. Bayern Múnich no solo goleó 8-1 al Wolfsburgo, sino que además mostró a un Luis Díaz como su principal arma ofensiva, quien, pese al descanso de fin de año, se sigue perfilando como una pieza infaltable del cuadro bávaro.

El colombiano fue un verdadero dolor de cabeza para la defensa rival, decisivo desde el primer minuto y protagonista absoluto de una victoria que confirma el gran momento que atraviesa el equipo dirigido por Vincent Kompany.

Desde el inicio, Díaz dejó claro que el receso no afectó su ritmo. Llegó participativo, incisivo y con un desborde constante que descolocó al conjunto rival. Su influencia no solo se reflejó en goles, sino también en asistencias que fueron claves para someter al Wolfsburgo durante gran parte del encuentro.



Luis Díaz lideró la goleada del Bayern

Gol de Luis Díaz

El primer tanto del Bayern llegó a los cinco minutos, cuando Luis Díaz ganó la espalda de su marcador, llegó hasta el fondo y lanzó un centro que terminó en autogol de Kilian Fischer para el 1-0. Si bien Wolfsburgo logró empatar con una acción elaborada, el colombiano volvió a inclinar la balanza al minuto 30 con un certero cabezazo tras un centro de Michael Olise.



Ese gol le devolvió la tranquilidad a los dirigidos por Kompany y dejó en evidencia las falencias defensivas del rival. Además, significó el primer tanto oficial de Díaz en 2026 y el noveno en lo que va de la Bundesliga, cifras que ratifican su impacto en el fútbol del conjunto alemán.



Luis Díaz fue figura en el segundo tiempo

GOL y DOBLETE de asistencias ⚽🎯🎯



Simplemente, Luis Díaz 🇨🇴 pic.twitter.com/Xu2llsY3O9 — FC Bayern München Español (@FCBayernES) January 11, 2026

El complemento fue arrollador. Wolfsburgo no encontraba la forma de frenar a la máquina bávara y el Bayern aceleró, con Lucho Díaz apareciendo nuevamente. Al minuto 53, empujó un pase para Olise, quien firmó su doblete y alcanzó los 10 goles en el torneo.

Publicidad

Además de anotar, el colombiano fue clave en otras acciones determinantes:



Generó el primer gol con su desborde.

Asistió en el tanto de Harry Kane tras una recuperación alta.

Participó en jugadas que terminaron en goles de Olise y Guerreiro.

Su despliegue físico y claridad en los metros finales marcaron la diferencia. El 8-1 final reflejó la superioridad total del Bayern, pero también dejó en evidencia el gran momento de Luis Díaz, quien con goles, asistencias y protagonismo constante se consolida como una de las figuras del campeonato.

