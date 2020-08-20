En vivo
Blu Radio  / Jürgen Klopp

Jürgen Klopp

  • Un montaje del entrenador alemán Jürgen Klopp un el escudo del Real Madrid
    Los rumores indican que el alemán podría llegar a la capital española.
    Foto: AFP
    Fútbol

    ¿Jurgen Klopp dirigirá al Real Madrid? Contundente respuesta tras salida de Alonso

    Opiniones divididas ha generado la salida del español luego de su rendimiento y varios desacuerdos con futbolistas referentes del merengue.

  • Un montaje del entrenador alemán Jürgen Klopp un el escudo del Real Madrid
    Los rumores indican que el alemán podría llegar a la capital española.
    Foto: AFP
    Fútbol

    ¿Jürgen Klopp, al Real Madrid? Rumor llega hasta el alemán y responde sin dudar

    Actualmente, Klopp es director de Fútbol del grupo Red Bull, un conglomerado que agrupa diferentes equipos.

  • Carlo Ancelotti.jpg
    Carlo Ancelotti //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Dos técnicos podrían reemplazar a Ancelotti en el Real Madrid tras derrota con Arsenal

    La floja temporada del técnico italiano tendría un vilo su futuro en el conjunto merengue y la eliminación ante Arsenal empeora el pánorama, según medios españoles.

  • Luis Díaz y Jurgen Klopp _Instagram.jpg
    Luis Díaz y Jurgen Klopp
    Foto: Instagram luisdiaz19_
    Fútbol

    Sentido mensaje de despedida de Luis Díaz a Jürgen Klopp: “Le debo mucho y nunca lo olvidaré”

    El colombiano Luis Díaz no ocultó su emoción al recordar los momentos que pasó con su hasta ahora técnico en el Liverpool, Jürgen Klopp. Le agradeció por ficharlo y escribió: “No importa cuánto lo intenten, nadie será capaz de definir toda su grandeza”.

  • Descubra quién será el nuevo técnico de Liverpool.jpg
    Descubra quién será el nuevo técnico de Liverpool //
    Fotos: AFP
    Fútbol

    Descubra quién será el nuevo técnico de Liverpool: conozca el reemplazo de Klopp

    Klopp dejará el banquillo del Liverpool para tomarse un año sábatico y recargar energía de cara a los retos a futuro que busca emprender en su carrera profesional.

  • Thiago Alcántara y Luis Diaz_AFP.jpg
    Thiago Alcántara y Luis Diaz
    Foto: AFP
    Fútbol

    Luis Díaz despide a otro compañero: gran ficha se va del Liverpool a final de temporada

    Su técnico, Jurgen Klopp, quien también abandona el Liverpool, dijo que “técnicamente es muy bueno, un talento que puede jugar en cualquier equipo del mundo, ha sido un privilegio tenerlo aquí".

  • Luis Díaz con el Liverpool.JPG
    Luis Díaz con el Liverpool.
    Foto: AFP.
    Fútbol

    Luis Díaz y el galardón con el que sigue ganándose el cariño de los hinchas del Liverpool

    El guajiro Luis Díaz recibió por parte del club inglés el premio como reconocimiento a su nivel de juego, que en medio de la dificultad ha sacado la cara por su grupo, con goles y asistencias. Este fue el galardón.

  • Luis Díaz - Jürgen Klopp.jpg
    Luis Díaz - Jürgen Klopp
    Foto: AFP
    Fútbol

    Nuevo técnico para Luis Díaz en el Liverpool: Jürgen Klopp dio pistas de su reemplazo

    Aseguró este jueves que Liverpool y Feyenoord ya están negociando su fichaje y que no es un secreto que quiere acabar en el banquillo de Anfield.

  • Liverpool ante Crystal Palace.jpg
    El mediocampista colombiano del Crystal Palace #08 Jefferson Lerma (R) despeja el balón bajo la presión del delantero egipcio del Liverpool #11 Mohamed Salah (C) durante el partido de fútbol de la Premier League inglesa entre Liverpool y Crystal Palace en Anfield.
    Foto: AFP.
    Fútbol

    Liverpool vs. Crystal Palace: el equipo de Luis Díaz se descuelga de la lucha por la Premier League

    El equipo de Jurgen Klopp ocupa el tercer escalón del podio con 71 puntos, dos menos que el Manchester City (1º, 73 puntos), líder a la espera del partido del Arsenal (2º, 71 puntos) contra el Aston Villa. Luis Díaz fue titular con los Reds.

  • Liverpool apuesta por la inteligencia artificial para optimizar los tiros de esquina
    Liverpool con Luis Díaz
    Foto: AFP
    Fútbol

    Liverpool apuesta por la inteligencia artificial para optimizar los tiros de esquina

    Desde Liverpool afirman que con estas jugadas de pelota quieta pueden hacer más goles y así estar más cerca de conquistar el título de la liga, que solo se define por poco puntos.

