Blu Radio Jürgen Klopp
Jürgen Klopp
-
¿Jurgen Klopp dirigirá al Real Madrid? Contundente respuesta tras salida de Alonso
Opiniones divididas ha generado la salida del español luego de su rendimiento y varios desacuerdos con futbolistas referentes del merengue.
-
¿Jürgen Klopp, al Real Madrid? Rumor llega hasta el alemán y responde sin dudar
Actualmente, Klopp es director de Fútbol del grupo Red Bull, un conglomerado que agrupa diferentes equipos.
-
Dos técnicos podrían reemplazar a Ancelotti en el Real Madrid tras derrota con Arsenal
La floja temporada del técnico italiano tendría un vilo su futuro en el conjunto merengue y la eliminación ante Arsenal empeora el pánorama, según medios españoles.
-
Sentido mensaje de despedida de Luis Díaz a Jürgen Klopp: “Le debo mucho y nunca lo olvidaré”
El colombiano Luis Díaz no ocultó su emoción al recordar los momentos que pasó con su hasta ahora técnico en el Liverpool, Jürgen Klopp. Le agradeció por ficharlo y escribió: “No importa cuánto lo intenten, nadie será capaz de definir toda su grandeza”.
-
Descubra quién será el nuevo técnico de Liverpool: conozca el reemplazo de Klopp
Klopp dejará el banquillo del Liverpool para tomarse un año sábatico y recargar energía de cara a los retos a futuro que busca emprender en su carrera profesional.
-
Luis Díaz despide a otro compañero: gran ficha se va del Liverpool a final de temporada
Su técnico, Jurgen Klopp, quien también abandona el Liverpool, dijo que “técnicamente es muy bueno, un talento que puede jugar en cualquier equipo del mundo, ha sido un privilegio tenerlo aquí".
-
Luis Díaz y el galardón con el que sigue ganándose el cariño de los hinchas del Liverpool
El guajiro Luis Díaz recibió por parte del club inglés el premio como reconocimiento a su nivel de juego, que en medio de la dificultad ha sacado la cara por su grupo, con goles y asistencias. Este fue el galardón.
-
Nuevo técnico para Luis Díaz en el Liverpool: Jürgen Klopp dio pistas de su reemplazo
Aseguró este jueves que Liverpool y Feyenoord ya están negociando su fichaje y que no es un secreto que quiere acabar en el banquillo de Anfield.
-
Liverpool vs. Crystal Palace: el equipo de Luis Díaz se descuelga de la lucha por la Premier League
El equipo de Jurgen Klopp ocupa el tercer escalón del podio con 71 puntos, dos menos que el Manchester City (1º, 73 puntos), líder a la espera del partido del Arsenal (2º, 71 puntos) contra el Aston Villa. Luis Díaz fue titular con los Reds.
-
Liverpool apuesta por la inteligencia artificial para optimizar los tiros de esquina
Desde Liverpool afirman que con estas jugadas de pelota quieta pueden hacer más goles y así estar más cerca de conquistar el título de la liga, que solo se define por poco puntos.