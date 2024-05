Descubra quién será el nuevo técnico de Liverpool: conozca el reemplazo de Klopp

Este 19 de mayo de 2024, Klopp dirigirá su último partido en el banquillo del Liverpool tras decir su salida del equipo de Merseyside. El alemán tendrá sus minutos finales en Anfield Road, antes de que una nueva cara tome el rumbo del equipo de Luis Díaz.

"No hay todavía anuncio oficial, pero seré el nuevo entrenador de Liverpool", confirmó el entrenador neerlandés Arne Slot del Feyenoord, que fue el elegido para tomar el mando del equipo para la temporada 2024/25, que será crucial con el regreso del equipo a la UEFA Champions League.

¿Quién es Arne Slot?

A sus 45 años, Slot ha dirigido, principalmente, en su casa: Países Bajos. Debutó como entrenador en 2013 en el banquillo del equipo juvenil del PEC Zwolle de la Eredivisie hasta convertirse en asistente técnico de Catambuur en 2017, hasta que en AZ en 2019.

Desde 2021 llegó al banquillo del Feyenoord con el cual ha dirigido 149 partidos con más de 90 victorias, lo que en números sería un rendimiento 71.59 %, lo que llamó la atención de los dirigentes del Liverpool para los objetivos que tiene el club de cara a la próxima temporada con el regreso del club a la UEFA Champions League.

Arne Slot // Foto: AFP

Los números de Klopp en Liverpool

“Haber llegado a tres finales de Champions es un logro increíble. No sería feliz si pensara que podría haber hecho más, no pude. ¿Podría haberlo hecho mejor otra persona? Probablemente, pero yo no. El resto será juzgado por la gente y estoy seguro que la mayoría piensa que está bien", dijo Klopp en su despedida, la cual no pudo contener las lágrimas por decirle adiós a un club importante en su vida.

Llegó en 2015 con la promesa de devolverle la grandeza a la escuadra de Merseyside. Dirigió 490 partidos con un rendimiento de 68.23 % con un saldo de 298 victorias, 109 empates y 83 derrotas con ocho títulos obtenidos durante esta etapa de 9 años en inglaterra.

Ganó la UEFA Champions League, Copa Mundial de la FIFA y Supercopa de la UEFA con los torneos internacionales; además, en Inglaterra, logró en la Premier League, la FA Cup, dos Carabao Cup y la Community Shield.