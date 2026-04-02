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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / La humillante estadística del Real Madrid contra el Barcelona tras eliminación en Champions

La humillante estadística del Real Madrid contra el Barcelona tras eliminación en Champions

La nueva derrota del equipo merengue generó una ola de críticas por parte de los aficionados que están cansados de ver solo triunfos de las azulgranas.

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