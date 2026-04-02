La humillante estadística del Real Madrid contra el Barcelona tras eliminación en Champions

Con su victoria este jueves por 6-0 en cuartos de final de la Champions League y un global de 12-2 en la eliminatoria, el FC Barcelona volvió a poner de manifiesto la gran diferencia existente en categoría femenina con el Real Madrid, donde juega la colombiana Linda Caicedo.

Esta nueva derrota para el equipo merengue aumenta una humillante estadística en los enfrentamientos entre estos dos equipos. De 25 partidos, las azulgranas han logrado quedarse con la victoria en 24 oportunidades, mientras el Real Madrid solo ha podido ganar una vez y no se han presentado empates.

Pero esta dura realidad también se traslada en el número de goles marcados. El Barcelona tiene 92 celebraciones a su favor, mientras las merengues solo 12.

Por su puesto, esta eliminación ha generado una ola de críticas por parte de los aficionados del Real Madrid que quieren que la balanza empiece a cambiar. En medio de los dardos que están lanzando, por ahora, la única que se salva es la colombiana Linda Caicedo, quien en esta llave de la Champions League Femenina logró anotar uno de los goles en el partido de ida.



Linda Caicedo X: @realmadridfem

Así fue la histórica goleada

El conjunto culé, dirigido por Pere Romeu y vigente subcampeón de la competición, de cuyas cinco últimas ediciones ha conquistado tres, se medirá en semifinales con el Bayern de Múnich, que eliminó el miércoles al Manchester United.

Después del 6-2 cosechado por las azulgranas en Madrid, la vuelta en el Camp Nou resultó un mero trámite.

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El cotejo fue solventado con los goles de la dos veces Balón de Oro Alexia Putellas (8'), que cumplió 500 partidos con el Barça, la noruega Caroline Graham Hansen (15', 55'), Irene Paredes (27'), la polaca Ewa Pajor (34') y la neerlandesa Esmee Brugts (74').

Alexia Putellas llega a 500 partidos con Barcelona en el partido vs. Real Madrid Foto: AFP

Pese a la ausencia de su jugadora clave y baja de larga duración, Aitana Bonmatí, el Barça ofreció todo un recital para entretener a los 60.000 espectadores presentes en el recinto culé, la cuarta mayor asistencia en la historia de la competición.

La otra semifinal la disputarán el vigente campeón Arsenal y el ganador del duelo de este jueves entre Wolfsburgo alemán y Lyon francés (1-0 en la ida para las alemanas).