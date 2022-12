La mamá de Teo celebró sus pilatunas

Cristina Roncancio, madre del goleador, dio que siempre que ella cumple años Teo se pone una camiseta especial o le dedica el gol que marque en esa fecha especial. (Vea también: Teófilo regresó con gol y blooper luego de su lesión ).

“Pensé que iba a escribir feliz cumpleaños mami o algo así, yo no sabía nada y solo me decían que se había metido con el árbitro, no sabía nada más”, dijo Cristina.

La madre de Teo agregó que espera que su hijo llegue pronto al país para agradecerle personalmente con un gran regalo.

“Le tengo un gran regalo a mi hijo su plato predilecto, arroz de coco, mojarra frita, patacones y ensalada de aguacate”, dijo la homenajeada.