La reflexión de Miguel Agámez sobre Argentina tras salir campeón del Sudamericano Sub 17

Los campeones ya están en casa. En la tarde de este lunes, 20 de abril, llegaron los triunfadores de la Selección Colombia Sub 17 a la sede de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en Bogotá luego de levantar el trofeo en Asunción (Paraguay) tras golear en la final 4-0 a Argentina. Uno de los protagonistas de este título fue Miguel Agámez.

En conversación con Blog Deportivo, el joven volante, quien hizo doblete en la final, se refirió al comportamiento de Argentina durante el partido y a la postura que asumió el equipo colombiano en medio de la tensión. De hecho, llamó la atención la reflexión que hizo sobre los jugadores de la albiceleste, pues no les siguieron el juego de salirse de casillas tras recibir tres tarjetas rojas.

"Argentina se metió en cosas que no eran, pero nosotros no nos quisimos meter en eso”, afirmó el juvenil, destacando la disciplina mental como uno de los factores determinantes para quedarse con el título.



El objetivo siempre fue ser campeón

El jugador subrayó que, desde el inicio del torneo, el equipo tuvo la convicción de pelear por el campeonato y así acabar con ese sequía de más de tres décadas.

“Estábamos convencidos desde el primer partido, y ya era hoy o nunca. Esa noche fue muy especial, muy extraordinaria, y se notó en el resultado”, expresó, recordando la final ante el combinado argentino.



Más allá del rival, Agámez resaltó el respeto que siempre mantuvieron hacia Argentina, una de las selecciones históricas del continente. Sin embargo, insistió en que la clave estuvo en no caer en provocaciones y sostener el plan de juego. Esa madurez, poco común en jugadores de su edad, terminó marcando la diferencia en un partido de alta exigencia emocional.

En lo futbolístico, el mediocampista también se mostró orgulloso de su actuación individual, especialmente por el primer gol que anotó desde media distancia.

“Tengo esa capacidad, esa característica, y ahí le atiné”, comentó con sencillez sobre una de las jugadas más destacadas de la final.

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Pero el éxito del equipo no se explica solo desde lo individual. Para Agámez, la base del título estuvo en la fortaleza colectiva.

“La clave de este grupo es la unión, la comunicación y las ganas de ganar”, aseguró, dejando ver la cohesión que se construyó a lo largo del campeonato.



Alejado de las redes sociales

En medio de la euforia por el título, Agámez sorprendió al contar que decidió mantenerse al margen del ruido mediático y de las redes sociales. Incluso, confesó que no ha hablado aún con su familia.

“No he abierto casi las redes, tengo el celular descargado para estar tranquilo y vivir el día a día”, explicó.

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Ahora los jugadores colombianos emprenderán su viaje a sus respectivas ciudades para celebrar con sus familias y amigos ese histórico título juvenil.