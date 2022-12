La verdadera razón por la que Mena y Quiñónez no llegaron a Junior

a pesar de haber iniciado pretemporada.

Según Salazar, el caso de Mena se descartó por no pasar los exámenes médicos y Blu Radio conoció que Quiñónez no pudo firmar porque Itagüí subió la cifra de dinero que pedía por el préstamo, a lo que Fuad Char dijo no.

“El negocio con Junior se cayó en el caso de Mena por tema médico, y el de Quiñónez por tema económico, la decisión fue unilateral de Junior”, escribió el directivo del elenco paisa en su cuenta en Twitter.

Mientras tanto, Alberto Gamero, nuevo técnico de Itagüí, lamentó por los dos jugadores que no hayan podido llegar al Junior, si bien aseguró que disfrutará de los dos si es que llegan a quedarse.

El que sí pudo firmar contrato a préstamo por año y medio con el equipo rojiblanco fue el volante de marca Jhonny Ramírez, procedente de Millonarios.