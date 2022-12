Las familias: lazos determinantes para el desarrollo de las nuevas generaciones

El 15 de mayo se celebró el Día Internacional de las Familias y por eso en entrevista con Mundo BLU, Ana María Peñuela, líder del área funcional de desarrollo humano del Ministerio de Salud, destacó la importancia de estos vínculos.

Publicidad

“Es importante darle esta relevancia a la familia porque estos lazos son determinantes del desarrollo de los niños y las niñas”, destacó la funcionaria.

En este sentido, Alexis Arce, consejero departamental de cultura, explicó la concepción particular de familia entre las comunidades afro. Se trata de la denominada ‘familia extensa’ o ‘extendida’, que reconocemos popularmente con los calificativos de ‘primo’, ‘hermano’, ‘tío’, etc. en referencia a personas con las que no necesariamente se comparte un vínculo sanguíneo.

Publicidad

“Muchas veces se usa de forma peyorativa, pero es una señal de respeto entre los miembros de la comunidad, a la hora de referirse a los mayores como ‘tíos’ y a las personas menores en edad como ‘primos’”, explicó Arce.

Publicidad

La Constitución Política reconoce que las familias son producto de relaciones de afecto, convivencia y solidaridad, que no necesariamente son antecedidas de un vínculo jurídico.

De acuerdo con la funcionaria del Ministerio, se hace necesario reconocer que el concepto de familia se actualiza y cambia con el tiempo y las circunstancias.