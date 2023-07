Las nueve reglas que se modifican en el fútbol, ¿se inspiraron en el Dibu Martínez?

El exárbitro Óscar Julián Ruiz, y actualmente instructor de la Fifa, explicó en Blog Deportivo las nueve reglas que se modifican en el fútbol y que se deben tener en cuenta en los torneos a nivel mundial. Estos ajustes aplican para las celebraciones de los goles, comportamiento de suplentes, arqueros, entre otros.



Se pude anular un gol si hubo invasión en la cancha

El árbitro central puede anular un gol si una persona “adicional” (futbolista suplente, expulsado u oficial del equipo que anotó) estuvo en el terreno de juego cuando se marcó el gol e interfirió en la jugada.

Es decir, solo se puede anular la anotación si interfiere directamente previo al gol, no como antes que se anulaba solo si invadía la cancha, por ejemplo, por la “emoción de la jugada”.



El quinto árbitro puede ayudar al juez central

El quinto árbitro antes solo tenía la función de suplir a un compañero si se lesionaba. Eso cambió y ahora puede ayudar a anunciar una tarjeta roja. “Es uno más del equipo arbitral”.



Los festejos de gol ahora son motivo para tiempo de sustitución

Cuando las celebraciones sean exageradas se podrá tomar la decisión de adicionar tiempo al final de cada 45 minutos, por ejemplo, cuando los futbolistas van a las gradas con el público o preparan alguna coreografía.



El término ‘tiros desde el punto penal’ cambia

En las definiciones desde el punto blanco ya no se usará el término ‘tiros desde el punto penal’ sino ahora se empleará ‘penales en las definiciones’.

Asimismo, las tarjetas amarillas que se sancionaron dentro del tiempo reglamentario ya no serán válidas en esa definición, es decir, si en los penales en las definiciones un futbolista vuelve a cometer alguna infracción para tarjeta amarilla, no será expulsado, no se acumulan.



Aclaración de faltas tácticas que pueden terminar en penal

Es roja cuando empuja o agarra al rival y no tiene la intención de disputar el balón y si es lo contrario será amarilla.

“Si es oportunidad manifiesta de gol dentro del gol era roja, baja a amarilla, y cuando es amarilla pasaría a nada”, añadió Óscar Julián Ruiz.



¿Fuera de juego cuando el rival devuelve el balón?

Se debe tener claridad al momento de marcar un fuera de lugar cuando el rival devolvió voluntariamente el balón, es decir, con control incluido y no por medio de un rebote o por “descache”.

“Si el jugador tiene tiempo, espacio, sabe la dirección de la pelota, estaría habilitando al adversario que se encuentra en posición de fuera de juego”, dijo.



Comportamiento del arquero

El arquero no puede distraer injustamente al pateador, por ejemplo, el Dibu Martínez con Yerry Mina con su frase “Mirá que te como”. En ese caso, el árbitro debe tomar las decisiones correspondientes para que no se presenten esas distracciones, pero el portero sí se puede mover en la línea antes del cobro de un penal.



El uso del VAR

El equipo del VAR tiene que tener diferentes ángulos de cámara para analizar las jugadas del VAR, asistentes y operadores de reproducción.



Infracción por parte de alguien del área técnica

Si algún integrante del banco de suplentes comete alguna infracción y no pudo ser identificado, se le aplicará la sanción al entrenador.

