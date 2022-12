Llegué con fuerza a la última subida y pude hacer ataque final: Nairo Quintana

equipo Movistar, que le llevó hasta el punto en que pudo lanzar su ataque decisivo.

"Ha sido un día muy difícil, con mucho frío, pero gracias al equipo, que estuvo siempre muy cerca de mí, pude llegar con fuerza a la última subida y jugar mi táctica para hacer el ataque final", declaró Quintana tras recoger su trofeo y vestirse de azul -color del líder-, bajo una intensa nevada.

Quintana no miró atrás, una vez que lanzó su ataque.

"He visto que no me seguían y he podido seguir con fuerza hacia adelante, hasta la meta", comentó el jefe de filas del equipo español Movistar, que ahora domina la general con 39 segundos de ventaja sobre el holandés Bauke Mollema. EFE

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Líderes de las asociaciones de camioneros que no se unieron al paro, dicen que cada vez es más crítico transitar en las carreteras del país y para proteger sus vidas y sus vehículos deben interrumpir su operación.

-Docentes del departamento de Norte de Santander se unirán a la gran movilización del jueves en Cúcuta, para exigir mayores y mejores garantías laborales al Gobierno.

-El ministro de Agricultura, Aurelio iragorri, anunció que se adelantó un inventario de arroz por 55 molinos del país y señaló que la situación de abastecimiento es normal. El ministro aseguró que el Gobierno no va a permitir que el incremento de 42 % en el precio del arroz siga afectando a los consumidores a nivel nacional e hizo un llamado a molineros y comercializadores para que no especulen con el precio del cereal.

-Pacientes de la EPS Saludcoop en Ibagué están alarmados por el colapso del servicio de urgencias en la capital de Tolima.

-63 supuestos insurgentes, entre ellos un comandante del grupo yihadista Estado Islámico, murieron en las últimas 24 horas en diferentes operaciones lanzadas por las fuerzas de seguridad afganas 34 provincias del país.

-Cerca de 560 hectáreas de pastizales, matorrales y árboles han sido destruidas por un incendio que se desató la tarde del viernes en las cercanías de las ciudades costeras chilenas de Valparaíso y Viña del Mar, fuego que aún sigue activo aunque contenido, informó el Gobierno.

-Expectativa por las elecciones generales de este martes en Israel, El jefe negociador palestino, Saeb Erekat, expresó su deseo de que el nuevo gobierno israelí que salga de las urnas sea capaz de conseguir la paz.