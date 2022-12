Lo mínimo que pido es que si hay desvinculación me paguen: ‘Trencito’ Valencia

En diálogo con Blog Deportivo, José Adolfo ‘El Trencito’ Valencia, habló del drama que afronta con el Club Atlético Independiente de Avellaneda que le notificó su desvinculación con el propósito de usar el cupo de extranjero para fichar al uruguayo ‘Cebolla’ Rodríguez, y aseguró que su única petición es que le paguen su contrato hasta diciembre.

Publicidad

“Hicieron todo el protocolo pero no me resolvían mi situación y yo solo había pedido que me pagaran todo el contrato hasta diciembre porque había tenido toda la pretemporada y había hecho parte de algunos partidos. Estoy en un momento que en los mercados en la mayoría de los países están cerrados, lo mínimo que pido es que si hay desvinculación me paguen hasta diciembre”, manifestó.

El ‘Trencito’ firmó un contrato en enero de este año con Independiente. En su debut anotó gol ante el Olimpo como titular, pero según él contó en entrevista, “la siguiente semana cambió todo del cielo a la tierra”, ya que en los siguientes partidos jugó solo seis minutos y dejó de ser titular.

Publicidad

“Tres días después me llama Pellegrino (DT de Independiente) y me dice que tiene que decirme algo sobre alguna situación contractual”, comentó Valencia agregando que le notificaron su inclinación por el ‘Cebolla’ a cambio de su cupo, lo que él interpreta como: “a raíz que soy el jugador extranjero, que estoy en opción de préstamo, no pertenezco al club y los otros extranjeros que están llevan dos años y medio, entonces la situación más fácil es sacarme”.

Publicidad

Valencia se refirió al presidente de Independiente, Hugo Antonio Moyano, a quien le atribuye su situación actual, como un dirigente que no está acostumbrado a tratar deportistas ni sabe cómo viven los futbolistas.

“Es el típico caso de que es un mandato que está acostumbrado a tratar gente de empresa, oficina, no están vinculados con gente del fútbol porque como no lo vivieron no saben la situación de un ciudadano extranjero cuando está fuera de su país, que depende de un contrato del apartamento, de la movilidad de su familia, cambios drásticos que para ellos es muy fácil quitar y poner”, aseguró.

Publicidad

Finalmente, ‘El Trencito’ sostuvo que está tranquilo por su futuro porque ha recibido llamadas de equipos argentinos y extranjeros interesados en él.