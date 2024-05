Pastor Alape sobre acuerdo de paz: "No se ha avanzado lo que esperamos con este Gobierno"

Recientemente, se desató una polémica entre el Gobierno nacional y el partido Comunes, creado tras la firma del acuerdo de paz, en 2016. Todo empezó por el nombramiento de Natalia Parada en la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección, UNP.

Teniendo en cuenta que esta sección se encarga de la seguridad de los firmantes del acuerdo de paz, el Gobierno Santos y la extinta guerrilla de las Farc acordaron que allí habría presencia al menos de dos representantes de Comunes, quienes tendrían una participación activa en la toma de decisiones de la sección, algo que, según denuncian desde el partido Comunes, no sucedió en este caso.

"No se está cumpliendo, pues en esa subdirección su director debe nombrarse en acuerdo con los firmantes del acuerdo de paz, eso se había respetado hasta el viernes, todos los directores de la UNP habían respetado eso, pero este Gobierno toma la determinación de no cumplir con ese criterio y mandato, esa es la preocupación que estamos elevando", señaló Pastor Alape, quien hizo parte del último secretariado de las Farc.

Sin embargo, desde el partido también han mostrado otra preocupación porque aseguran que aunque el presidente Gustavo Petro ha manifestado su intención de cumplir con el acuerdo, aún hay temas pendientes. Por ejemplo, Petro aseguró desde Mesetas, en el Meta, que iba a nombrar a una persona encargada únicamente de la implementación, pero un año después del anuncio aún no se materializa dicha promesa.

Publicidad

"Le dieron al Alto Comisionado también la función de Consejero, es hoy Alto Comisionado y Consejero para la Paz, pero eso en términos concretos no se está ejecutando con medidas que pueda lograr coordinar a todas las agencias, ministerios y entidades que tienen que ver con la implementación, tal como quedó en el plan de implementación. En términos concretos no se ha avanzado lo que esperamos con este Gobierno, claro con Duque tampoco se avanzó, por ejemplo, en tema de tierras no se pudo despejar este panorama, en este Gobierno se despejó y no quiero hacer comparaciones, pero le estamos planteando a este Gobierno que tiene una responsabilidad", señaló Alape.