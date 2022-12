“Los buenos vinos también pueden ir acompañados de ajiaco o chicharrón”: Catador

a futuro en el mercado internacional.

“En Colombia ha crecido el interés por los vinos, sin embargo, no superamos el consumo de un litro per cápita mientras que en países como Argentina, Chile y España, se consumen 20 litros de vino per cápita al año. Sin embargo, el aumento en la producción es considerable y esperamos llevar el vino colombiano al tope mundial”, aseguró.

Para Piccioto, la reglas de internacionales sobre el acompañamiento del vino con distintas comidas, pierde validez debido a los gustos personales de cada persona. “Si bien se dice que el vino tinto debe ir acompañado de carne roja y el vino blanco con carnes blancas, la realidad es que si le gusta comerlo con frijoles o intercambiar las carnes, es válido, lo importante es que el guste”.