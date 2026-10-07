Los mejores memes del show de drones en la despedida de Messi con Argentina

En medio de la nostalgia que generó el retiro de Leonel Messi de la Selección Argentina, en su partido de despedida hubo un espacio para diferentes homenajes, pero que con el pasar del tiempo se convirtieron en foco de risas y, por su puesto, memes en redes sociales que se viralizaron rápidamente.

El show de drones, que mostró imágenes significativas del máximo goleador, capitán y campeón del Mundo con Argentina, también tuvo un "descache". La primera figura que mostró, cuando el público y Messi estaban a la expectativa, fue la marca patrocinadora de este momento y no algo con referencia al 10.

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"Sancor Seguros" fueron las dos palabras que iluminaron la noche en Buenos Aires, encima del estadio Monumental, generando abucheos por parte del público y luego burlas en las diferentes plataformas.

por dios es el mejor pais del mundo de verdad no va a haber otro lugar en este plano donde yo me sienta mas EN CASA pic.twitter.com/M2eZVKGp1F — more⁷⋆˚꩜ (@lisdhiver_) October 7, 2026

Ante el recordatorio que generó la marca, algunos aprovecharon para decir que ya habían empezado los tatuajes de la despedida de Leo, incluyendo a esta empresa.



Otro de los momentos que generaron críticas y burlas fue la silueta que generaron los drones de Messi pateando un balón, pero con la pierna derecha, cuando el astro argentino siempre se ha caracterizado por su zurda. La explicación de los encargados del show, fue que hacía referencia al centro del 10 en el partido contra Inglaterra para el gol del 2-1 de la semifinal del Mundial.

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Otro de los momentos que generó risa entre los usuarios de redes fue la caída de un hombre en la cancha, cuando Messi estaba dando una especie de vuelta olímpica en el Monumental.

jajaja desde los drones en el cielo poniendo "sancor seguros", el guardia desmayandose detrás de la solé y esto me hicieron el día jajajaja argentina, no lo entenderías https://t.co/zlDDGtlu9z — ariana (@ArianaChisme) October 7, 2026

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Adiós a Messi

La despedida del mítico capitán fue en la victoria 3-0 ante Benín con dos asistencias y su último gol de penal (minuto 70). Así, Messi llegó a 126 celebraciones con la albiceleste.

Messi celebrando su gol 126 con Argentina. Foto: AFP

El 10 también habló ante los más de 85.000 espectadores que llenaron el estadio. Recordó a su padre, quien falleció hace algunas semanas, y volvió a agradecer por el cariño de la afición. Asimismo, pidió que acompañen a esta nueva generación, pues se podrían presentar momentos difíciles después de los últimos años en los que se ganó cuatro títulos: 2 Copa América, un Mundial y una Finalissima.