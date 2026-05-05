Los signos de alerta en niños para detectar algún tipo de discapacidad motora

Gatear, caminar, jugar o incluso sostener la cabeza son hitos fundamentales en la infancia, pero para algunos niños pueden convertirse en desafíos complejos. Detrás de estas dificultades pueden existir trastornos que afectan la movilidad, conocidos como discapacidades motoras, los cuales no solo impactan el desarrollo físico, sino también el bienestar social y emocional de los menores.

Entre las condiciones más frecuentes que comprometen la movilidad infantil se encuentran la parálisis cerebral, las distrofias musculares, las enfermedades neuromusculares, las lesiones medulares y las amputaciones congénitas o adquiridas. En Latinoamérica, se estima que entre el 2 % y el 3 % de los niños viven con alguna de estas condiciones. En Colombia, de acuerdo con el Dane, más de 2,6 millones de personas presentan algún tipo de discapacidad, aunque especialistas advierten que en la población infantil existe un subregistro importante.

El impacto de estas condiciones va mucho más allá de lo físico. Sin un diagnóstico oportuno y sin acceso a tratamientos adecuados, los niños pueden enfrentar retrasos en su desarrollo, dificultades de aprendizaje y menor participación en entornos sociales. A nivel emocional, es común que aparezcan problemas como baja autoestima, frustración o aislamiento, mientras que las familias suelen asumir una carga significativa en el proceso de cuidado.

Sin embargo, los avances en tecnología y rehabilitación ofrecen alternativas efectivas. El uso de prótesis, órtesis, sillas de ruedas especializadas y otros dispositivos puede implementarse desde los primeros meses de vida, favoreciendo el desarrollo motor. Según explica Derly Patricia Martínez Barreto, de Ottobock, el acceso temprano a estas soluciones no solo mejora la movilidad, sino que fortalece la independencia, la confianza y la integración social y educativa de los niños.



Los signos para estar alerta

En este contexto, los expertos hacen un llamado a padres y cuidadores a estar atentos a señales de alerta como retrasos en el desarrollo motor, debilidad muscular, rigidez, movimientos asimétricos o problemas de equilibrio. Identificar estos signos a tiempo y consultar con profesionales de salud puede marcar una diferencia decisiva, ya que la intervención temprana aprovecha la plasticidad del sistema nervioso infantil y potencia las posibilidades de desarrollo integral del niño.