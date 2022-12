“Maduro es un descarado”: Camilo Ospina

Camilo Ospina habló en Mundo BLU y analizó la crisis fronteriza con Venezuela luego del cierre de la frontera ordenado por Nicolás Maduro.





Ospina abordó la crisis desde el presente económico del vecino país y aseguró que Maduro tiene una perspectiva bastante diferente a la que se debe tener de los problemas que afectan el desarrollo de un país.





“Una definición clara de Maduro es descarado, a él no le importa que uno le presente las pruebas, él dice que eso no es cierto porque a él no le da la gana, es audaz y no descalificaría la inteligencia de maduro (…) Su concepción política y su formación no le permite entender los problemas macroeconómicos como corresponde”, dijo Ospina.





De igual manera, aseguró que la forma como está estructurado Venezuela no es garantía de un éxito económico, debido a la gran cantidad de recursos que se invierten para la viabilidad de todos sus programas sociales.





“Es un país montado sobre subsidios y en medida en que los recursos se agosten la capacidad de maniobra es mínima”, agregó.





