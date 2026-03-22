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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Manchester City se lleva primer título del año en Inglaterra contra Arsenal

Manchester City se lleva primer título del año en Inglaterra contra Arsenal

Un doblete de Nico O'Reilly en la segunda mitad (60', 64') aseguró la novena Copa de la Liga del Manchester City y evaporó la posibilidad de que el Arsenal logre un cuarteto de trofeos en esta recta final de la temporada.

final de la Copa de la Liga inglesa (1).jpg
Final de la Copa de la Liga inglesa.
Foto: AFP.
Por: AFP
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Actualizado: 22 de mar, 2026

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