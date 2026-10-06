Marcelo Benedetto, el periodista argentino más cercano a Messi: "Me ganó en Play 5-0"

El periodista argentino Marcelo Benedetto, uno de los comunicadores que más ha acompañado a Lionel Messi durante su trayectoria con la Selección Argentina, recordó en Blog Deportivo algunos de los momentos más especiales que ha compartido con el astro del fútbol.

Entre sus recuerdos destaca uno ocurrido en la Copa América de Venezuela 2007, cuando Messi todavía era un joven que comenzaba a consolidarse en el combinado albiceleste. Benedetto contó que tuvo el privilegio de compartir con el ganador del Balón de Oro desde aquella época y reveló una particular anécdota que refleja la cercanía que llegó a tener con el futbolista.

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“De aquella Copa América de Venezuela 2007 donde vino a jugar a la Play a mi habitación y él jugaba con el Barcelona y me ganó 5 a 0”, relató el periodista, quien destacó el contraste entre aquel joven jugador y la figura mundial en la que posteriormente se convirtió.



El momento más difícil

El comunicador también recordó uno de los momentos más difíciles de la carrera internacional de Messi, cuando el argentino llegó a anunciar su retiro de la albiceleste después de perder otra final de la Copa América contra Chile. En medio de las fuertes críticas que recibió, Benedetto aseguró que mantuvo su respaldo porque estaba convencido de que el futbolista todavía tenía un camino importante por recorrer con la camiseta albiceleste.

“No se trata de la adulación, sino de creer en algo”, explicó.



Messi siendo entrevistado por Marcelo Benedetto en el Mundial 2026 Foto: @m_benedetto

Para Benedetto, buena parte de las críticas de aquella época se concentraban en aspectos que, con el paso del tiempo, terminaron perdiendo relevancia frente a los logros de Messi con Argentina. El periodista señaló que se discutía si cantaba o no el himno o si conseguía rendir con la selección al mismo nivel que en el Barcelona, mientras se dejaba de lado un elemento que hoy considera fundamental: la decisión de Messi de representar a Argentina desde muy joven.

Lionel Messi en la gala del Balón de Oro 2023 // Foto: AFP

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El último tango

El periodista también contó que recientemente tuvo contacto con la familia de Messi y describió al capitán argentino como una persona de bajo perfil, a quien incluso le incomoda ser constantemente el centro de atención.

“A mí me ha pasado que me pregunta por mis hijos, no le gusta hablar a él de él”, comentó Benedetto, quien resaltó la humildad del futbolista y su manera de restarle importancia a sus propios logros.



No tiene un favorito

Benedetto, además, aseguró sentirse privilegiado por haber podido vivir de cerca las carreras de dos de los máximos ídolos del fútbol argentino: Diego Maradona y Lionel Messi. Por eso, cuando le pidieron escoger entre ambos, se negó a hacerlo con una comparación familiar.

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“Esto es como mamá y papá, yo no elijo, son mamá y papá Maradona y Messi”, concluyó.

El último tango de Messi con la Selección Argentina será este martes a las 6:00 de la tarde, hora colombiana, contra Benín.