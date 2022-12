Me decidí por el Cali porque tienen un DT que gana títulos: José Sand

José ‘Pepe’ Sand, delantero argentino y nuevo refuerzo del Deportivo Cali, habló en El Camerino de sus expectativas de cara a la nueva temporada en el fútbol colombiano.

“Me recibieron muy bien, pero no fue ninguna novela”, dijo Sand sobre el largo proceso de negociaciones en que parecía que su destino era el fútbol uruguayo o chileno.



“Había que esperar algunas cosas, no era un pase fácil de hacer. Tenía un compromiso con Lanús, un equipo que quiero mucho, y había que llevarlo todo con mucha cautela”, añadió el delantero, quien también interesó a Nacional de Uruguay y la Universidad Católica de Chile.



Sand, reciente goleador de la Copa Libertadores, explicó que eligió el Cali “porque me llamó el presidente dos veces. Tienen un técnico que ha ganado títulos y eso para mí fue fundamental, por eso me pude decidir por el Cali y estoy muy contento. Me cautivó que me dijeron que era una linda ciudad”.

Antes de su paso al fútbol colombiano, ‘Pepe’ Sand también consultó a sus colegas argentinos con pasado en la liga local, como el ‘Tecla’ Farías, quien jugó en el América y le “habló muy bien de la ciudad y lo demás, eso me ayudó a decidirme para venirme acá”.

Respecto a las críticas por su fichaje debido a su edad, Sand dijo que luchó mucho “para tener un momento así, lo que me faltaba era tener una buena Copa Libertadores y se me dio. Pero la verdad es que siempre he trabajado de la misma manera, tiene razón el dicho sobre no hay jugadores viejos o jóvenes, sino buenos y malos”.