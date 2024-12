Messi ilusiona a los hinchas del Barcelona: “Los extraño, ojalá nos podamos ver pronto”

El exdelantero del Barcelona Lionel Messi desea que el club catalán "pueda volver a ser lo que siempre fue" y verlo de nuevo "ganando La Liga, la Copa y también la Champions", algo que era habitual durante su etapa como azulgrana.

En una entrevista a 'Mundo Deportivo', el astro argentino, que a sus 37 años apura la recta final de su carrera en el Inter de Miami, recuerda que el Barça "nunca" ha dejado de ser "un referente mundial", pero quiere volver a verlo otra vez "compitiendo por ganar títulos hasta el final de cada temporada".

Lionel Messi Foto: AFP

"Como jugador del Barça, nunca te podés conformar con ser segundo o con no ganar, porque el socio y la afición te exigen lo máximo. Ser el mejor club del mundo conlleva una exigencia muy grande. Me encantaría volver a ver al Barça ganando La Liga, la Copa y también la Champions . Y en los años que no se pueda, que al menos compita hasta el último momento", ha afirmado Messi.

El futbolista más importante en los 125 años de historia de la entidad azulgrana también ha querido enviar un mensaje a los aficionados culés: "Que los extraño muchísimo, que ojalá nos podamos ver pronto otra vez y que se sientan orgullosos de ser parte del mejor club del mundo".

Inter Miami de Messi inaugurará el Mundial de Clubes

Por otro lado, el Inter Miami hospedará el partido inaugural del nuevo Mundial de Clubes de la FIFA de 2025 frente al egipcio Al Ahly, según determinó el sorteo de la competición efectuado este jueves.

Inter y Al Ahly, campeón de la Liga de Campeones africana, se enfrentarán el 15 de junio de 2025 en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos) como parte del Grupo A, que completan el brasileño Palmeiras y el portugués Oporto.

El Mundial de Clubes, ampliado por primera vez a 32 equipos de todos los continentes, definió su fase de grupos con un sorteo que sufrió numerosas modificaciones debido a restricciones geográficas.