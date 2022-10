“Mi libro es un relato sobre la soledad”: hijo de Pablo Escobar

“Mi libro es un relato sobre la soledad y la historia reciente de Colombia en momentos que viví al lado de mi padre, y de alguna manera es un recorrido por todos los pasos que él dio mediante una profunda investigación en la que redescubrí el personaje de mi padre, tanto en su faceta pública como en su intimidad”, así describe su libro Juan Pablo Escobar, hijo del extinto capo del narcotráfico en Colombia, Pablo Escobar Gaviria: ‘Pablo Escobar mi padre’, en donde revela su relación con su progenitor, el daño que le hizo al país y la verdad sobre su muerte.

En diálogo con Al Punto de Blu Radio, Juan Pablo Escobar se refirió a un episodio de su texto, titulado ‘Traición’, en el que describe una faceta del extinto capo colombiano, en la que Roberto Escobar, su tío, se ve involucrado tras recibir un atentado con una carta bomba: “Este es un episodio especialmente doloroso porque no estoy orgulloso de dejar en evidencia a la familia de mi padre y cómo terminé descubriendo algunas traiciones que relato en detalle y como se trata de cuestiones familiares cuidé mucho la redacción porque no estoy en absoluto orgulloso de publicar esa parte, pues mucho más me hubiera gustado escribir que somos una familia unida y que se respeta”.

También se refiere a un episodio de la vida de su familia con la DEA y la intención de esta agencia de involucrar al expresidente peruano Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, permitiendo la salida del país los Escobar e incluso la posibilidad de usar el dinero del extinto capo en el exterior.

Además, Juan asegura en el libro que su padre se suicidó y no murió a manos del Bloque de Búsqueda, como se registra en la historia.

“Como familiares hablamos acerca de la decisión de mi padre de suicidarse si veía acorralado en su momento, y ese diciembre de 1993 mi padre violó a propósito todas sus reglas de seguridad. De manera tal, para mí es evidente que ese día usó el teléfono más de la cuenta y sabía que podía ser rastreado por las autoridades y sus enemigo”, contó el arquitecto.

“Desde la época en que fundó el grupo de Los Extraditables mi padre nos hablaba que había consultado incluso con médicos para encontrar el lugar exacto en donde pegarse el tiro porque tenía temor de equivocarse y terminar con trastornos de salud”, agregó.

Al preguntarle por qué cambió su nombre, afirmó que lo hizo con el único fin de salvaguardar su vida y nunca porque hubiera renegado, como se ha sugerido, de su padre. “Los afectos que nos unen a él son muy sólidos y tenemos que convivir y aceptar la idea que le hizo mucho daño al país, y a su vez nos dio muchísimo amor a nosotros como familia. De manera tal que es una delgada línea por la que tengo que caminar”.

Por otra parte, dijo que en las circunstancias en las que haya fallecido su padre no cambian el hecho de que ya no está. “Como familia nos dolió mucho su fallecimiento y no cambiaba si fue provocado por él o por sus enemigos”.

“Es un hecho que hay que relatar porque hace parte de la historia. No hemos escrito un libro para hacer apología y tampoco ha sido nunca mi intención. (…) No busco enaltecer la figura de mi padre. Tengo muy claro que para mí era mi padre y para Colombia una persona que hizo mucho daño”, agregó.

Por último, especificó que no es un libro para revivir versiones sino para revivir la historia tal cual como ocurrió, debido a que han contado “una historia que deja muchos vacíos y mucho que desear”. “Ha sido manipulada y malinterpretada, estos son temas muy serios (…) no es un libro para justificar los actos violentos de mi padre, mientras él vivía estuve en contra de sus acciones violentas”.