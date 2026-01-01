Video: momento exacto de choque entre motociclista y vaca en Sesquilé, Cundinamarca

En redes sociales se ha viralizado una video que muestra el momento exacto del choque entre un motociclista y una vaca que apareció en el camino, aparentemente, en una vía del municipio de Sesquilé, ubicado en el departamento de Cundinamarca.

De acuerdo con la cámara de seguridad que captó este accidente vial, el siniestro ocurrió en horas de la mañana del 31 de diciembre de 2025, exactamente a las 6:09 de la mañana.

El accidente entre el motociclista y la vaca ocurrió el 31 de diciembre Foto: captura de video RRSS

Segundos antes de que ocurriera el choque, se puede evidenciar cómo las tres vacas salen corriendo del potrero, mientras un trabajador las persigue para intentar controlarlas. Sin embargo, los animales llegan hasta la carretera y es allí cuando se produce el impactante choque.

Aparentemente, el conductor de la moto no tuvo tiempo suficiente para reaccionar y evitar el choque con una de las vacas, pues también habían unos árboles que no permitían ver desde su ángulo de visión que estos animales estuvieran saliendo del potrero a la vía.



El fuerte golpe entre el motociclista y la vaca termina haciéndolos caer al suelo, aunque el animal se repone rápidamente, pero con algunas molestias en sus patas traseras, y comienza a caminar hacia el pasto. Mientras el conductor permanecía en el asfalto, de inmediato, el trabajador que estaba intentando controlar a las vacas corre para auxiliarlo y quitarle de encima parte de la moto que le había quedado encima de sus piernas.

#CUNDINAMARCA. La mañana de hoy 31DIC, se presentó accidente de tránsito que involucró, motociclista y semoviente (vaca). Según información que circula en grupos de apoyo de WhatsApp, ocurrió en una vía municipal de Sesquilé. El fuerte choque dejó gravemente herida a una persona.… pic.twitter.com/IfudGU6UTP — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) December 31, 2025

Luego el trabajador decide sacar su celular para realizar una llamada en lo que sería para comunicarse con las autoridades para que auxiliaran al conductor. Esto, mientras el motociclista seguía tendido en el asfalto, pero moviendo levemente sus piernas, evidenciando que estaba consiente.

Por el momento se desconoce el estado de salud del conductor y de la vaca tras este fuerte choque. Asimismo, siguen las preguntas sobre quién recaerá la responsabilidad de este siniestro vial que ha generado opiniones divididas entre usuarios de redes sociales.