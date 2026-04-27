Millonarios vs. Sao Paulo: hora y dónde ver EN VIVO este duelo de Copa Sudamericana

Avanza la definición de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, en especial para los clubes colombianos que necesitar seguir sumando para alcanzar la clasificación a la próxima ronda de la competencia. En el caso de Millonarios el camino parece “fácil” si cumple con los resultados necesarios.

Ahora, el siguiente partido será un desafío para el técnico Fabián Bustos y sus dirigidos ya que se enfrentarán a uno de los equipos más grandes del continente: Sao Paulo, que llega a Bogotá con toda la ilusión de llevarse los tres puntos de regreso a Brasil.



¿Dónde y a qué hora ver Millonarios vs. Sao Paulo por Copa Sudamericana?

El duelo entre embajadores y paulistas se llevará a cabo este martes, 28 de abril, desde las 7:30 de la noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín. En cuanto a cómo verlo, los hinchas tendrán dos opciones para hacerlo, las cuales son:



Blu Radio: el equipo de Blog Deportivo tendrá las emociones de este encuentro a través del canal de YouTube, de la mano de un equipo de expertos que analizarán todo lo que suceda en este duelo continental.

DirecTV Sports: a través de esta señal, los hinchas podrán seguir EN VIVO este duelo continental de Copa Sudamericana.

Historial de Millonarios vs. Sao Paulo de local

La suerte y la historia favorecer a los embajadores frente a Sao Paulo. Solo se han enfrentado en dos ocasiones y, hasta ahora, no ha perdido contra el ‘Tri’ paulista en torneos continentales.

La primera vez que se vieron fue en 1974 por la Copa Libertadores, el cual terminó en empate (0-0); mientras que la segunda fue en 2007 y, esa vez, el cuadro albiazul sacó la victoria por un 2 a 0, justamente, por Copa Sudamericana.



Millonarios vs. Sao Paulo Fotos: X @MillosFCoficial @SaoPauloFC

Posibles alineaciones Millonarios y Sao Paulo