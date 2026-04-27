¿Millonarios y Santa Fe en cuadrangulares? Esto necesitan para clasificar

La Liga BetPlay está cerca de culminar su ronda de todos contra todos y, tras la fecha 18, seis equipos ya tienen asegurado su boleto a los cuadrangulares. Por un lado, Atlético Nacional marcha con total tranquilidad en la cima de la tabla, mientras que otros seis todavía tienen una oportunidad de clasificar en la última jornada.

En la pasada fecha, Nacional, ya clasificado, se dio el lujo de jugar con la suplencia y ceder puntos en su visita a Deportivo Pereira, caso similar con Deportivo Pasto, que cayó ante Independiente Santa Fe, o Junior, que igualó con Cúcuta Deportivo.

Sin embargo, la lucha por los últimos dos cupos sigue vigente, y es que el triunfo de Santa Fe les dio para ubicarse en la casilla 8, pero la sorpresa la alcanzó Internacional de Bogotá, que luego de golear 4-0 a Boyacá Chicó, se acomodó en el séptimo lugar, eliminando momentáneamente a Deportivo Cali, Independiente Medellín y hasta al mismo Millonarios.

Aunque no todo está perdido, pues la última jornada podría ser definitiva para los equipos capitalinos, que buscan hacerse con los últimos tiquetes a los playoffs de la Liga BetPlay 2026-I.



Qué necesitan Millonarios y Santa Fe para clasificar

Son ocho los cupos que se disputan, de los cuales seis ya son propiedad de Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior, Deportes Tolima, América de Cali y Once Caldas. Ahora, Internacional de Bogotá con 28 puntos y Santa Fe con 26 se ubican momentáneamente en los cupos restantes. Más abajo aparecen Cali y Medellín con 26 unidades, Millonarios con 25 y finalmente Atlético Bucaramanga con 23 unidades.



Bajo ese panorama, Internacional de Bogotá solo depende de sí mismo, pues un triunfo ya les garantiza meterse entre los ocho, caso diferente con el resto de equipos.



Lo que necesita Santa Fe

Resulta que en la última jornada Santa Fe justamente se enfrenta a Internacional de Bogotá en El Campín. El que gane clasifica, pero si la escuadra roja gana por la mínima diferencia, debe esperar que ni Cali ni Medellín ganen por más de tres goles.

Santa Fe tiene mejor diferencia de gol que sus perseguidores, lo que representa una ventaja de cara a la última fecha. Ahora bien, si se presenta un empate, Santa Fe llegaría a 27 unidades y debe esperar que sus rivales directos no ganen.



Lo que necesita Millonarios

Este escenario es un poco más complejo, pues depende de los resultados externos, pero no es imposible. Visitan a Alianza Valledupar en la última fecha y deben ganar; por su parte, les favorece un triunfo de Internacional de Bogotá o que empaten con Santa Fe. Además, necesitan que Cali pierda o empate con Tolima, mismo caso con Medellín, que enfrenta a Águilas Doradas.

Si se presentan todas las condiciones, Millonarios, al vencer, llegaría a 28 unidades, las mismas que Internacional de Bogotá, y aseguraría el último cupo a los cuadrangulares.

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