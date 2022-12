Muchos jugadores mueren por ir al Mundial y Vela lo rechaza: DT de México

no restará poder al Tri, sino que el equipo "va a ser más" por el mayor compromiso de los demás jugadores.

Publicidad

"Carlos es un muy buen jugador, de extraordinario presente, pero tendrá sus ideas de por qué no quiere estar. México no va a ser menos sin él, al contrario, va a ser más porque los que estén estarán comprometidos", dijo el técnico en una entrevista publicada este lunes en el portal de la Fifa.

Herrera descartó, de hecho, que el figura de la Real Sociedad sea una pieza fundamental para México como lo son Lionel Messi para Argentina o Cristiano Ronaldo para Portugal.

Publicidad

"No, no podría ponerlo en esos términos (...) en México todavía no tenemos ese tipo de jugadores", manifestó.

Publicidad

Vela, que se apartó de la selección mexicana en 2011 tras problemas disciplinarios, anunció en febrero que no se sentía "mentalmente al 100%" para participar en el Mundial y comunicó su decisión a Herrera quien, a su vez, confirmó que no le veía con la mentalidad ni el compromiso necesario para convocarle.

Por otra parte, el director técnico mostró su inquietud por la poca continuidad de juego de Javier 'Chicharito' Hernández, en el Manchester United (Inglaterra), que espera que sea una pieza determinante para México en Brasil-2014.

Publicidad

"Me preocupa, quisiera que juegue más. Pero desafortunadamente nos damos cuenta de que no entra en el gusto del técnico actual", señaló Herrera asegurando que "no es que su nivel de juego haya bajado, sino que la competencia le hace ir a menos si no tiene ritmo de partidos".

Publicidad

Y, pese a que México ganó su boleto mundialista tras un pobre hexagonal que tuvo que rematar en el repechaje contra Nueva Zelanda, el seleccionador no pierde el optimismo para la Copa del Mundo.

"Estamos para ilusionarnos con buscar ser campeones del mundo. Contamos con buena infraestructura, buenos jugadores, ¿por qué no pensarlo?", dijo el técnico a quien la Federación mexicana le ha pedido llegar a cuartos "y después, a ver quién nos para".

"Lo hemos logrado una sola vez en la historia y ahora queremos repetirlo. Sería extraordinario. ¿Por qué no escoger Brasil, como algún día Brasil eligió México (1970) para hacer historia?", se preguntó.

Publicidad

Afp