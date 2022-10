Nacional está preparado para ser campeón: Roberto Cabañas

El exfutbolista paraguayo Roberto Cabañas, quien militó en el Olympique de Lyon, América de Cali, Boca Juniors, entre otros, habló en Blu Radio sobre sus impresiones para el partido que definirá en la noche de este jueves al segundo finalista de la Copa Sudamericana entre River Plate y Boca Juniors, además de compartir su opinión sobre el rendimiento de Atlético Nacional.

El ídolo de Boca afirmó que por su pasado preferiría que el equipo ‘Xeneize’ pasara a la final, pero que “tanto Boca como River no están jugando bien”.

Cabañas añadió que ha “tenido la oportunidad de seguir más de cerca a Boca, porque jugaron contra equipos paraguayos: el Deportivo Capiatá y Cerro Porteño, esos partidos no fueron brillantes y en el partido de ida de la semifinal me di cuenta que no hay tanta diferencia entre Boca y River”.

Finalmente, se refirió a Atlético Nacional: “lo que te puedo decir sobre el equipo Nacional de Medellín, es que es un equipo demasiado compacto. Es un equipo muy bueno y que está preparado para ser campeón”.