No fui manejado correctamente por los empresarios de mi época: ‘Rafa’ Castillo

Rafael Castillo, futbolista colombiano del San Antonio FC de la United Soccer League, pasó por El Camerino para hablar de su presente en la Segunda División estadounidense.

“El fútbol es de caídas y levantadas. He vivido muchas alegrías y muchas frustraciones, esto hace parte del fútbol”, sostuvo.

Señaló que el haber llegado a la Segunda División del fútbol de Estados Unidos ha sido una de las grandes bendiciones de su vida.

“Para ser honesto, han sido cuatro años llenos de cosas hermosas en un país que no es nada fácil porque acá no existes ni eres nadie, a menos que demuestres que estás al nivel necesario para jugar”, comentó.

Asimismo, ‘Rafa’, como es conocido en el mundo deportivo, agregó que en el balompié estadounidense todo es “un show y un espectáculo”, pero "la pasión corre por cuenta de los jugadores suramericanos".

“Acá si pierdes o si ganas, los hinchas estarán igual de agradecidos porque lo que importa es el espectáculo. No se vive lo mismo que en la Liga colombiana (…) La presión de un Millonarios o un Nacional, por nombrar Colombia, acá no existe”, puntualizó.

Por otro lado, Castillo lamentó que los empresarios de su época “truncaran” su mejor momento en el fútbol colombiano.

“Los empresarios de mi época no son como los de ahora que buscan muchas cosas para los futbolistas. Los de mi época tomaron las decisiones que no eran”, explicó.

“La mala manipulación de mis derechos deportivos y el querer ganar un poco más de dinero en una transacción y el pedir mucho más de lo que yo valía, frustraron muchos negocios que hubieran podido dar otro rumbo a mi carrera”, dijo.

“Hubo muchas decisiones que se salieron de mis manos y de verdad que no pude hacer nada. Muchas veces no estuve en mi mejor nivel, pero estoy completamente seguro que no fui manejado correctamente por los empresarios”, finalizó el futbolista colombiano.

*Escuche la entrevista completa y las mejores anécdotas de 'Rafa' Castillo en su paso por Estados Unidos en el audio adjunto.