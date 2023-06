Macalister Silva analizó la eliminación de Millonarios en Copa Sudamericana: "Es difícil"

La celebración de Millonarios duró muy poco, pues en Copa Sudamericana el plan no le salió al entrenador Alberto Gamero y quedó eliminado este jueves, 29 de junio, ante un Defensa y Justicia que se mostró superior al cuadro embajador. Con este resultado, los capitalinos se quedaron sin certamen internacional durante este 2023.

Sin embargo, en rueda de prensa, la lectura del juego para el capitán de Millonarios, David Macalister Silva, fue otra al asegurar que el equipo jugó bien y fueron superiores por momentos a Defensa y Justicia, pero sin efectividad: "Cuando uno pierde es difícil, el inicio que nos costó, estuvimos cerca del empate, es difícil decir que no nos dominaron, pero nos ganaron; los dos inicios del partido nos cuentan", dijo.

Ahora, Millonarios deberá enfocarse en validar el título de la Liga BetPlay en el segundo semestre. Un golpe que, según Alberto Gamero, sí le dolió al equipo ya que esperaban un panorama distinto en Copa Sudamericana e incluso pelear el título continental que anhela la afición embajadora.

"Para Millonarios pensar en la Liga nuevamente, repito, espero que no nos dé duro, sí veo que estamos golpeados, estoy muy golpeado, teníamos mucha ilusión, infortunadamente no pudimos conseguir el resultados, pensar en la Liga II, mirar jugadores que terminan contrato, a mí por lo menos me impactó, porque teníamos toda la ilusión", manifestó el entrenador Alberto Gamero.

Publicidad

Que ahora deberá pensar en cómo recuperar al equipo antes de viajar a Estados Unidos para afrontar un duelo amistoso con Atlético Nacional. Solo unos días de descanso tendrá el plantel antes de afrontar la liga con el golpe de la eliminación continental.

Por el momento, se desconoce si el equipo se mantendrá para el segundo semestre o se darán bajas importantes, al igual que no se ha hablado de ningún fichaje en la escuadra albiazul.

Le puede interesar: Millonarios, campeón de la Liga BetPlay