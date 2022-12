¿Obama salsero? Casa Blanca revela lista de canciones preferidas del presidente

La Casa Blanca publicó en Spotify las canciones seleccionadas por el presidente Barack Obama para los "días" y "noches" de verano, agrupadas en dos listas de reproducción, y en una de ellas está el clásico del percusionista Diego Galé La Salsa La Traigo Yo, interpretada por la banda colombiana La Sonora Carruseles.

"Cuando le pedimos que escogiera algunas de sus canciones favoritas para el verano, el presidente se puso serio. Tomo un bolígrafo y papel, y redactó no una, sino dos listas de reproducción separadas: una para el día y otra para la noche", detalló la Casa Blanca en su página web. (Vea también: Barack Obama bailando ‘El Meneito’ keniano, un hit en redes sociales ).

Obama, que disfruta estos días de sus dos semanas de vacaciones de verano en la exclusiva isla de Martha's Vineyard (Massachusetts), ha incluido en cada lista 20 canciones.

En la primera, la lista para el "día", el presidente incluye el tema Tengo un trato, de La Mala Rodríguez, junto a canciones como ‘Tombstone Blues’ de Bob Dylan, ‘So Much Trouble in the World’ de Bob Marley y ‘Another Star’ de Stevie Wonder.

Justin Timberlake, los Rolling Stones y la banda Coldplay también están entre los favoritos de Obama para los "días" de verano.

En la selección musical para las "noches" aparece Beyoncé, amiga personal del presidente y su esposa, Michelle, junto a clásicos como Frank Sinatra (The Best Is Yet To Come), Ray Charles (You Don't Know Me), Billie Holiday o Miles Davis.

Al Green es otro de los incluidos en lista nocturna de Obama, quien se animó a cantar en 2012 en un acto electoral demócrata uno de los temas más famosos de este célebre cantante de soul, Let's Stay Together, lo que multiplicó las ventas del single en los días siguientes.

EFE