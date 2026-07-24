Obligan a Néstor Lorenzo a convocar este jugador en próxima fecha FIFA: "Una exigencia"

Tras la renovación de Néstor Lorenzo, el argentino comenzó a trabajar el proyecto de cara al Mundial 2030 de la mano de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) que ya confirmó los dos primeros amistosos que tendrá el equipo en la próxima fecha FIFA, la cual se disputará entre septiembre y octubre.

Los rivales serán Perú y México, a quienes enfrentará nuevamente en Estados Unidos como lo ha hecho en las últimas ocasiones. La información fue revelada por el periodista peruano David Chávez, de Movistar Perú, quien aseguró que la Federación Peruana ya tiene acordado un amistoso frente a Colombia, aunque aún no ha hecho oficial la fecha ni la sede del encuentro.

Sin embargo, según reveló el periodista Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo de Blu Radio y Gol Caracol, dijo que habría polémica detrás de este duelo porque los socios comerciales exigen sí o sí la convocatoria de un jugador: James Rodríguez, pese que el nivel no ha sido el mejor.

James Rodríguez Foto: AFP

"Hay por parte del promotor de los partidos en Estados Unidos hay de por medio una exigencia, una exigencia para Colombia, para Colombia y tiene que estar algún jugador en particular: James Rodríguez. Entonces vuelve otra vez y juega el tema, es decir, a ver, ¿Qué es lo, cuál es el proyecto que de aquí en adelante tiene Néstor Lorenzo, que fue confirmado como técnico de la Selección Colombia?", dijo el director de Blog Deportivo.



Este aspecto abre nuevamente el debate sobre el proyecto deportivo de Néstor Lorenzo y el papel que seguirá desempeñando James Rodríguez dentro del proceso de la selección nacional, ahora que el entrenador continuará al frente del equipo. Pese que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, recientemente ratificado en el cargo, aprovecharía la extensa fecha FIFA para medirse, esto podría significar un problema de relación.