O'Higgins vs. Millonarios: hora y dónde ver EN VIVO online la Copa Sudamericana 2026

Comienza la participación de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026 con su visita a O'Higgins de Chile, en un duelo que marcará el arranque del equipo embajador en el torneo continental. Los dirigidos por Fabián Bustos buscarán empezar con un resultado positivo fuera de casa y dar el primer paso en su aspiración de avanzar de ronda.

La más reciente presencia de Millonarios en la Copa Sudamericana fue en 2023, edición en la que no logró superar la fase de grupos. En su historial, sus actuaciones más destacadas se dieron en 2007 y 2012, cuando alcanzó las semifinales del certamen.

Millonarios en Copa Sudamericana 2026 // Foto: Millonarios

Dónde ver EN VIVO online O'Higgins vs. Millonarios

Los hinchas embajadores podrán seguir EN VIVO este duelo de Copa Sudamericana de la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio. A través del canal de YouTube, podrá seguir las emociones del debut del equipo dirigido por Fabián Bustos en la competencia continental.

También se podrá ver EN VIVO y online desde Colombia gracias a Disney Plus. El apartado de ESPN, tanto en streaming como en cable, tendrá la transmisión en directo de este compromiso continental para que los hinchas albiazules puedan disfrutar de este duelo desde su celular.



¿A qué hora juega Millonarios vs. O'Higgins en Sudamericana?

El duelo entre Millonarios y O’Higgins se encuentra programado para este martes, 7 de abril, desde las 7:00 de la noche (hora colombiana). Estos son los horarios por países:



Colombia: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Chile: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Argentina: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Perú: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Ecuador : 7:00 p. m.

: 7:00 p. m. México : 6:00 p. m.

: 6:00 p. m. Estados Unidos (ET): 8:00 p. m.

8:00 p. m. España: 2:00 a. m. del miércoles 8 de abril.

Posibles alineaciones: ¿regresa Falcao?

Aún si confirmar, Bustos aseguró que es probable que se dé el regreso del ‘Tigre’ en este debut continental, sin embargo, de hacerlo todo apunta a que no arrancaría en el once inicial, sino que sumaría minutos en el segundo tiempo. En ese orden de ideas, así serían las alineaciones:



Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martín, Andrés Llinás, Édgar Elizalde, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mackalister Silva, Mateo García; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro.

Diego Novoa; Samuel Martín, Andrés Llinás, Édgar Elizalde, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mackalister Silva, Mateo García; Rodrigo Contreras y Leonardo Castro. O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faundez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Maturana, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore.