“Olimpia no es un equipo fuerte”: León Darío Muñoz, exjugador de Atlético Nacional

Atlético Nacional recibe a Olimpia de Paraguay este jueves 3 de marzo en el Atanasio Girardot buscando una remontada que los meta en la siguiente ronda de la Copa Libertadores.

El escenario se muestra complicado para el equipo ‘paisa’, pues vienen de caer como visitantes 3-1 en la ida y además de anunciar la salida de su técnico Alejandro Restrepo.

Ante esta situación, León Darío Muñoz, exjugador del equipo ‘verdolaga’ habló con Blog Deportivo, asegurando que: “Nacional tiene que remontar sí o sí y pensar en lo que se viene que ese si es un partido complicado”.

Muñoz señaló que el club paraguayo tiene muchos jugadores jóvenes y este año no se pudo reforzar. “Ese Olimpia no es el equipo de otros años y también se encontró un resultado en Paraguay muy mentiroso”.

Sin embargo, no dejó a un lado la situación actual de Atlético Nacional y ante la falta de resultados y la salida de Alejandro Restrepo, aseguró: “El problema de Nacional parte de quien escoge el cuerpo técnico”.

“Dejan un equipo sin técnico con un chicharrón a resolver, ¿quién lo va a resolver?, los jugadores que están en la cancha”, añadió.

Según León, Nacional no ha traído jugadores de jerarquía que se puedan considerar como refuerzos.

“Nacional ha traído jugadores de equipos chicos que no tienen recorrido como Quindío o Leones”.

“Refuerzo para un equipo grande no es uno que no tenga recorrido ni palmarés. Eso no se puede catalogar como refuerzo”, mencionó el exjugador.

Además, recalcó que el problema no es de los jugadores ni del técnico. “Desgraciadamente los directivos del fútbol colombiano se creen técnicos”.

Muñoz cree en la remontada de Nacional en Medellín, pero es consciente que el equipo ‘verdolaga’ tiene muchas falencias desde lo directivo, sus canteras y las decisiones que se toman.